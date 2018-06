Quanta Serie A scenderà comunque in campo ai Mondiali di Russia : ?Tra pochi giorni si alzerà il sipario sul Mondiale di calcio in Russia, la prima - dopo sessant’anni - senza l’Italia. Arbitri a parte, non ci sarà nessun rappresentante italiano in campo e nemmeno in panchina: nessuna delle 32 selezioni è infatti guidata da un allenatore italiano. L’unico modo per trovare un po’ di Italia ai Mondiali, quindi, è osservare i giocatori che militano del nostro ...