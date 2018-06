Quando Papa Wojtyla entrò a pregare in Santa Maria di Campagna

Governo - Quando Fontana diceva : “Matrimonio solo tra mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

Quando Diana e William si vendicarono dei paparazzi : Lady Diana , il Principe William e i paparazzi . È venuto alla luce in questi giorni un aneddoto che, nonostante gli accadimenti dell'estate 1997, è tutt'altro che tragico. Ken Wharfe, l'ex addetto ...

Roger Federer e quel retroscena da… papà : “i gemelli sono come me! Ecco cosa combinano Quando perdono” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena in merito al carattere dei suoi gemellini: anche loro quando perdono si arrabbiano come da giovane faceva il papà Essendo a riposo per tutta la stagione sul rosso, Roger Federer ha più tempo da dedicare al ruolo di papà. Il tennista numero 1 al mondo ha parlato della sua famiglia in una recente intervista alla rivista ‘TIME’, soffermandosi sul carattere dei gemelli. Federer ha ...

Papa : penso a Quando dovrò congedarmi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 MAG - "quando io leggo questo, penso a me perché sono vescovo e devo congedarmi": lo ha detto oggi Papa Francesco nella messa a Casa Santa Marta, commentando la lettura ...

Papa : "Abbraccio i nonni. Scartati - se non Quando serve la pensione” : Papa: "Abbraccio i nonni. Scartati, se non quando serve la pensione” Il Pontefice ha visitato una parrocchia del quartiere romano Prenestino-Labicano accanto a Centocelle, periferia Sud-Est della Capitale. Bergoglio ha invitato i figli e pregare per i genitori. Alle mamme e papà presenti ha detto: "Giocate con i vostri ...

Flavio Montrucchio marito e papà d'oro : "Quando Alessia era sull'Isola pensavo io ai bambini" : Stare lontano da sua moglie per così tanto tempo è stata una sfida difficile per Flavio Montrucchio, ma lo ha fatto per amore. Nei tre mesi in cui Alessia Mancini era

Depressione post partum - la lettera di un papà : «Figlia mia - Quando sei nata ti ho odiato» : Si parla ancora poco della Depressione post partum di cui possono soffrire le neomamme, ma ancora meno di quella che può colpire i papà. Ma è un problema che riguarda un padre su dieci, come dimostra uno studio pubblicato su Scienze Direct, e che si può manifestare gradualmente durante il primo anno del bambino. Fra i fattori di rischio ci sono la Depressione post partum della madre e le variazioni ormonali perinatali. Deve essere diagnosticata ...

PAPA FRANCESCO A MOLFETTA/ Nei luoghi di don Tonino Bello : "Quando fu accusato di istigare alla diserzione..." : PAPA FRANCESCO a MOLFETTA, nei luoghi di don Tonino Bello. "Quando fu accusato di istigare alla diserzione...", il racconto di don Vito Bufi, sacerdote del Duomo

Quando il giovane Kubrick faceva il paparazzo : Dal 3 maggio al Museum of the City di New York una mostra ricorda gli esordi da fotografo di Stanley Kubrick, reporter di 'Look'

BENEDETTO XVI 91 ANNI DEL PAPA EMERITO/ Quando nel 2012 Ratzinger disse "aiutare la Siria prima che sia tardi" : Compleanno di BENEDETTO XVI, i 91 ANNI di PAPA Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio

“Cosa fecero mamma e papà Quando scomparve Ylenia”. Una rivelazione straziante : Romina Jr. parla di quei giorni terribili in cui la vita della famiglia Carrisi andò in frantumi. E di Al Bano e Romina in quei giorni infernali : Ventiquattro anni fa l’ultimo contatto. Era il primo gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi alzò la cornetta da una stanza del LeDale Hotel di New Orleans per parlare con la sua famiglia. Quattro chiacchiere con la madre Romina, poi il silenzio. Un silenzio straziante che nel cuore dei genitori è un urlo sordo e una speranza mai sopita di ritrovarla. Nonostante siano passati tantissimi anni, non passa giorno che Romina, Al Bano e le ...