Pugnalati alle spalle da Trudeau

(Di domenica 10 giugno 2018) "Justinha pugnalato gli Stati Unitisp": lo afferma in un'intervista alla Cnn Larry Kudlow, consigliere economico della Casa Bianca, che commentando la decisione di Donald Trump di ritirare l'appoggio al comunicato finale del G7 parla di "tradimento" da parte del premier canadese.Strascichi di un G7 finito con il diniego a sorpresa di Trump sul documento finale, precedentemente concordato, ma poi rinnegato. Rinnegando l'accordo raggiunto dai leader del G7, Donald Trump ha dimostrato "incoerenza e inconsistenza", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una dichiarazione a Afp questa mattina, avvertendo che "la cooperazione internazionale non può essere dettata da crisi di rabbia e da osservazioni sprezzanti".Il colpo di scena al G7 in Canada peserà. "Ho dato istruzioni di non appoggiare il documento finale del G7", ha scritto su Twitter il ...