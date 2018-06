Puglia Art 9 | valorizzare il paesaggio e il patrimonio culturale

Lo sport italiano lunedì omaggia i caduti della Grande Guerra a RediPuglia. Martedì Giunta a Trieste : Successivamente il Presidente sarà a Pordenone ad inaugurare nei locali del CONI Point il Centro di Medicina dello sport della Provincia di Pordenone unitamente al Presidente Regionale Giorgio ...

Xylella - Coldiretti Puglia : 1 miliardo di danni - “l’UE faccia la sua parte” : In riferimento alla questione Xylella, “abbiamo chiesto che anche l’UE faccia la sua parte, a partire dai gravosi costi per i monitoraggi che non possono ricadere solo su Italia e Regione Puglia”: lo ha spiegato il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, all’incontro con gli ispettori UE a Brindisi. “I danni a carico di aziende olivicole, frantoi e vivai, ad oggi stimati per difetto superano il miliardo di ...

Dalla Puglia al Molise : parte la Transumanza dei Colantuono : Circa 180 km sui tratturi, 300 mucche dal Tavoliere delle Puglie ai monti del Matese con mandriani e tanta gente a fare da cornice. parte mercoledi’ 23 maggio da San Marco in Lamis (Foggia) la Transumanza, antica tradizione tenuta in vita Dalla famiglia molisana Colantuono e negli ultimi anni da Carmelina, oggi simbolo e custode di questa nobile memoria. Si concludera’ con l’arrivo agli oltre 800 metri di quota di Acquevive di ...

Parte il Progetto Ofidia 2 : incendi - prevenzione e pronto intervento in Puglia e in Grecia : In programma il 7 e 8 maggio 2018 a Lecce, l’incontro di lancio del Progetto di cooperazione transfrontaliera Ofidia 2 – Operational FIre Danger preventIon plAtform, finanziato per 1.854.000 di euro dal Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, a valere sulla prima call. Il Progetto nato dall’incontro tra ricerca d’eccellenza, tecnologia d’avanguardia, enti ed agenzie pubbliche italiane e greche, ha l’obiettivo di ...

Piano Strategico del Turismo Puglia 365 - Quarto appuntamento nella Masseria Carrone di Carovigno - Brindisi - : Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Puglia365. https://www.facebook.com/Puglia365/posts/756638221212012. Questi i link dei prossimi eventi su eventbrite al quale ...