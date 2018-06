Primo giorno della ' Sagra della Cultura' a Cupello

G7 - moderazione e ricerca di ribalta : il Primo giorno di Conte tra i big : Il premier italiano si presenta facendo rumore schierandosi con Trump e poi su dazi e sanzioni si riallinea alla posizione “italiana’

Video - Primo giorno per il servizio di polizia locale di prossimità : Ha preso il via questa mattina alle 7 il servizio di polizia locale di prossimità nel quartiere Rudiae - Ferrovia. Nel pomeriggio il sindaco Carlo Salvemini, l'assessore Sergio Signore e il comandante ...

Brasile : 128 omicidi al giorno durante Primo trimestre 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ministro Trenta al suo Primo giorno : trasferisce il marito per evitare conflitto d’interessi : Il capitano Claudio Passarelli ha cambiato ruolo: da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti è stato spostato all'ufficio Affari Generali. Si tratterebbe di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità".Continua a leggere

Trenta - Primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...

Trenta : Primo giorno da Ministro e compleanno : Roma – Ci sono giorni speciali e quelli doppiamente speciali. E oggi un giorno doppiamente speciale è stato quello di Elisabetta Trenta. Infatti è stato il Primo giorno di lavoro al dicastero della Difesa per il neo Ministro. Ma non solo. Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in via XX Settembre nel giorno del suo compleanno. Tra le altre cose, infatti, oltre che l’inizio del suo mandato ministeriale la Trenta festeggia oggi anche ...

Il Primo giorno di scuola del Governo : Giacche, tacchi e sorrisi per il giuramento dell'esecutivo più marziano della storia recente. Dove nulla sembra fuori posto. Tranne la camicia sudata di Salvini e militanti che acclamano Di Maio Governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro" Governo, Di Maio saluta la folla davanti al Quirinale: il video dal taxi" Governo, le risate tra Di Maio e Salvini al giuramento"

Top Gun : Maverick - Tom Cruise posta su Twitter la foto del Primo giorno di riprese : Lo aveva promesso un anno fa, un sequel per Top Gun. Ne sono passati di jet sulle nostre teste dall’estate del 1986, ma nessuno dei fan del genere ha dimenticato il film che lanciò l’allora 24enne Tom Cruise nel firmamento delle stelle di Hollywood. A 32 anni l’attore è tornato in pista nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell per il sequel di Top Gun. Accanto all’hashtag “Day1”, l’attore ha twittato una ...

Salvini - la dedica a Buonanno nel Primo giorno da ministro : "Saresti stato orgoglioso" : Il primo giorno da ministro. Un sogno che si avvera e che neppure lui credeva possibile. "Ho fatto la tessera della Lega nel 1990 a 17 anni, andavo al liceo con le braghe corte. Sono passati 28 anni e mai nella vita avrei pensato di fare il...

Uomini e Donne/ Virginia Stablum contro Marta Pasqualato : "Mi ha criticato dal Primo giorno" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum parla della storia con Nicolò Brigante e lancia una frecciatina all'ex rivale Marta Pasqualato(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - Primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Al via le riprese de La Porta Rossa 2 - foto di Lino Guanciale e Gabriella Pession per il Primo giorno sul set : È ufficiale: sono iniziate le riprese de La Porta Rossa 2. Trieste torna ad animarsi con le indagini del commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, che avevamo lasciato in bilico lo scorso anno. La prima stagione della serie Rai è stata un successo di pubblico, tanto che l'ammiraglia ha deciso di imPortare il suo prodotto all'estero. Così, dopo gli annunci di casting - l'ultimo risale a qualche giorno fa - oggi Lino Guanciale, Gabriella Pession e ...

Biennale Architettura - Primo record nel giorno d'inaugurazione : Successo anche sulla stampa internazionale: il New York Times celebra il Padiglione della Santa Sede con le cappelle progettate da architetti di tutto il mondo. L'esposizione composta da dieci luoghi ...