Prime impressioni su Xiaomi Mi 8 | raffinato ma con qualche gatta da pelare

Xiaomi Mi8 : le Prime impressioni : Abbiamo avuto modo di provare per qualche ora Xiaomi Mi8 nella sua versione cinese a un giorno dal lancio a Shenzhen. Parlare di recensione è fuori luogo, potremmo dunque definirlo un primo contatto con il nuovo top di gamma cinese in arrivo da noi in estate. Seppur per poche ore, abbiamo potuto testarne le performance in alcuni – ma non tutti, purtroppo – dei suoi punti di forza. Ufficializzato insieme al fratello minore Xiaomi Mi8 ...