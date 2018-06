Primavera | Inter campione d Italia Fiorentina piegata ai supplementari da Colidio e Rover

repubblica

: Complimenti ai ragazzi della Primavera dell’Inter, al Mister Vecchi e al suo staff, a Roberto Samaden e a tutte le… - javierzanetti : Complimenti ai ragazzi della Primavera dell’Inter, al Mister Vecchi e al suo staff, a Roberto Samaden e a tutte le… - SerieA_TIM : Fischio finale! Vittoria dell'@Inter, che vince il Campionato Primavera 1 TIM 2017/2018! #FiorentinaInter termina 0… - SerieA_TIM : ???? Ecco il selfie dei Campioni! L'@Inter vince il Campionato Primavera 1 TIM 2017/2018! #PrimaveraTIM… -

(Di domenica 10 giugno 2018) REGGIO EMILIA " Rimane a tinte nerazzurre lo scudetto. Per il secondo anno consecutivo l'si lauread'under 19, regolando per 2-0 in finale lae conquistando ...