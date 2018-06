Pretty Yende | La musica ingaggi più cantanti neri

ilgiornale

: RT @Ramst3: @LaVeritaWeb Pretty Yende Reclama le quote etniche nelle opere classiche? cioè anche se uno è una schiappa Basta che è di colo… - ruststeelrust : RT @Ramst3: @LaVeritaWeb Pretty Yende Reclama le quote etniche nelle opere classiche? cioè anche se uno è una schiappa Basta che è di colo… - Tanapertutti1 : RT @Ramst3: @LaVeritaWeb Pretty Yende Reclama le quote etniche nelle opere classiche? cioè anche se uno è una schiappa Basta che è di colo… - RobertoFoglio63 : RT @LaVeritaWeb: Mentre Pretty Yende, nota artista di origine zulu, reclama le quote etniche anche nel mondo dell'opera in un'intervista a… -

(Di domenica 10 giugno 2018) E così, il tema della discriminazione razziale entra anche nel mondo della lirica attraverso una delle sue interpreti migliori:. Anche se il soggetto, visto il suo successo internazionale, non sembra essere proprio un tipico oggetto di razzismo. Anzi, semmai il simbolo di una carriera folgorante.Ma il concetto espresso, purtroppo, è molto semplice. Se sei nero e non hai successo è perché sei discriminato. Se sei di pelle nera e hai successo, come nel caso di, soprano sudafricana di etnia zulu, devi per forza diventare un simbolo della lotta contro la discriminazione. Anche non ce n'è motivo.La soprano sarà a Pesaro insieme a Juan Diego Flórez come protagonista di Ricciardo e Zoraide, opera che apre il Rossini opera festival. Un successo personale ma anche uno dei tanti episodi positivi di una carriera brillante, che vede la cantante lirica calcare il ...