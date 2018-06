Prende a coltellate la moglie davanti ai bambini | arrestato

Germania - Prende a coltellate i passanti<br>Diversi feriti : Un uomo ha preso a coltellate i passanti a Fulda, città dell'Assia, in Germania. Secondo Afp stamattina la polizia tedesca ha dovuto aprire il fuoco contro una persona uomo che coltello in pugno ha ferito diversi passanti alcuni in modo grave.Non è ancora chiaro se si tratti di un attentato di matrice terroristica o del gesto di uno squilibrato.PROSEGUI LA LETTURAGermania, prende a coltellate i passantiDiversi feriti é stato pubblicato ...