Premier League | il Manchester City è pronto a piazzare il colpo dell’anno

Karate - Premier League Istanbul 2018 : altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre femminile si giocherà la vittoria - Michele Martina e Clio Ferracuti il terzo posto : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all’Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D’Agostini e Nicosanti hanno ...

Svolta in Premier League - ecco la pausa invernale : Storica Svolta in Premier League: dalla stagione 2019/2020 il campionato si fermerà due settimane per una pausa invernale. Mancava solo l’ufficialità, è arrivata oggi, al termine di un lungo confronto tra lega, club e rappresentanti di giocatori. Da anni ormai gli addetti ai lavori invocavano uno stop per concedere qualche giorno di riposo ai giocatori. Ma finora la lega si era sempre opposta, sostenendo che durante il periodo natalizio, ...

Karate - Premier League Istanbul 2018 : grande Italia nella prima giornata! Viviana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

Premier League - ufficiale la pausa invernale dal 2019-20 : due settimane di stop parziale a febbraio : La Premier League cambia pagina ed entra in una nuova era. Nulla di clamoroso, per la verità, ma un cambiamento di certo storico, soprattutto per le abitudini della lega più ricca e famosa del mondo. Il massimo campionato inglese, infatti, dalla prossima edizione si fermerà per una prima storica pausa invernale. Una specie di eresia per l'intasatissimo calendario delle squadre inglesi, che ...

Calcio in tv - Premier League : 20 partite in diretta online su Amazon : Le partite della Premier League saranno trasmesse in diretta online in Gran Bretagna per la prima volta dopo che Amazon si è aggiudicato i diritti su uno dei pacchetti di trasmissione rimanenti, per 90 milioni di sterline, pari a poco più di 102 milioni di euro. La società statunitense di vendita al dettaglio e di tecnologia online mostrerà 20 partite a stagione come parte di un accordo triennale a partire dalla stagione 2019-20. Nello ...

Amazon conquista la Premier League - ma per la rivoluzione c'è tempo : Eppure questa incursione, per ora parziale, potrebbe iniziare a far vacillare le fondamenta sulle quali si è sino a oggi retto il mondo delle pay-tv. Perché se in una società di telecomunicazioni ...

Amazon conquista la Premier League - ma per la rivoluzione c’è tempo : Quel giorno di agosto al City Ground, il fiume Trent fuori dalla struttura brillava al sole pallido d'Inghilterra allo stesso modo di sempre. E così il traffico per Nottingham scorreva come aveva sempre fatto, i tifosi passeggiavano per le strade, le curve preparavano striscioni come da abitudine. M

Scudamore annuncia che lascerà la Premier League dopo 20 anni : L'attuale presidente esecutivo rimarrà in carica per tutto il 2018. "Poi non andrò in pensione, ma avrò più tempo per seguire il Bristol City", ha ironizzato. L'articolo Scudamore annuncia che lascerà la Premier League dopo 20 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon Makes Soccer Foray in Premier League Streaming Push : "It's not going to cause anyone to cancel their Sky Sports or BT Sport subscription," Broughton said. "But longer-term, it means Amazon will be able to make a more informed decision in the next round ...