Porti chiusi | Luigi De Magistris | ' Napoli pronta ad accogliere nave coi migranti'

Migranti - chiusi i Porti. Reazioni : bordate da Pd e terzo settore : Gino Strada sul caso di Nave Aquarius respinta da Malta: mai pensato di rivedere ministri sbirri e razzisti. L'Arci chiede cambio di rotta. Coro a favore da destra: Alemanno: chiudere i porti italiani ...

Migranti - Malta replica a Salvini : “nave Aquarius? Non spetta a noi”/ Chiusi i Porti italiani ai 629 naufraghi : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:43:00 GMT)

MIGRANTI - SALVINI SFIDA MALTA : "NO ALLA NAVE AQUARIUS"/ Porti italiani chiusi : "Accoglietela voi" : MIGRANTI, SALVINI SFIDA MALTA:"No ALLA NAVE Aquarius". chiusi i Porti italiani mentre una NAVE con a bordo 600 MIGRANTI è in viaggio nel Mediterraneo. Il ministro scrive a La Valletta.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:29:00 GMT)

La minaccia di Salvini : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Migranti - da Salvini ultimatum a Malta : deve accogliere la nave Aquarius con 629 migranti - in Italia Porti chiusi : ultimatum a Malta da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi, chiedendo di far approdare a La Valletta la nave Aquarius con 629 migranti a bordo essendo quello il “porto più sicuro“. L’Aquarius non è stata infatti autorizzata ad approdare in Italia: i porti sono chiusi. L’imbarcazione di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, ha partecipato a sei ...

