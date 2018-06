Porte aperte al S Bertilla Pic nic e giochi con gli anziani

Marcelo : “per Neymar Porte aperte eCR7 non è proprietario del Real” : L’affaire Cristiano Ronaldo tiene banco anche nel ritiro del Brasile, in conferenza stampa Marcelo, attuale compagno di squadra di CR7 al Real Madrid parla delle voci secondo cui il portoghese, in attesa di chiarire il suo futuro o meno coi ‘blancos’, avrebbe messo il ‘veto’ sull’approdo a Madrid di Neymar: “Cristiano non è il proprietario del Real. Se il presidente vorrà prendere qualcuno, lo farà. Non ...

La ricerca e il mare - Porte aperte al Centro tartarughe della Stazione Dohrn - : All'evento anche Città della Scienza, il Wwf con la campagna per la difesa e la protezione del mare, la Capitaneria di Porto e le Guardie Ambientali d'Italia. 'In questa prima edizione vogliamo ...

Marcelo chiama Neymar : 'Le Porte del Real Madrid sono sempre aperte per te' : Al momento, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte del mondo, a mio avviso. E Neymar ha davanti a sé una carriera brillante, penso che possa diventare come lui ben presto" ha concluso Marcelo. ...

Mondiale Endurance - Dal 2020 Porte aperte per le hypercar : Il volto del Mondiale Endurance è destinato a cambiare nei prossimi anni, anche grazie al via libera che il Consiglio Mondiale della Fia ha dato al nuovo regolamento tecnico del 2020. Seppur per il momento i dettagli rilasciati siano stati letteralmente centellinati, la strada maestra è stata tracciata.Gli obiettivi. Il primo comandamento della Federazione è quello di ridurre i costi di gestione del 40% rispetto a quelli attualmente necessari ...

Auto – L’adrenalinica Suzuki SWIFT SPORT : Porte aperte il 9 e 10 giugno : Sabato 9 e domenica 10 giugno i Concessionari Suzuki dedicheranno un porte aperte alla SPORTiva SWIFT SPORT La più emozionante SWIFT SPORT di sempre è pronta per il debutto sulle strade italiane e a conquistare gli appassionati delle “hot hatch”. È lei il nuovo indiscusso punto di riferimento tra le compatte tutto pepe, grazie al peso ridotto in rapporto alle prestazioni del motore e a una ricca dotazione di serie, che non ha eguali tra la ...

Porte aperte nelle dimore storiche italiane : la giornata dell'Adsi : Come ogni anno, il programma della giornata nazionale si arricchirà con iniziative locali dedicate ai visitatori di tutte le età - eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici - ...

Vivicittà-Porte aperte : si è corso a Roma - Ferrara e Parma per diritti e solidarietà : Giovedì 24 maggio detenuti ed atleti esterni hanno corso insieme per diritti e solidarietà “La corsa più grande del mondo” diventa Vivicittà-Porte apertee trasforma lo sport in un efficace canale di integrazione, per far incontrare carcere e territorio. Mercoledi 24 maggio Vivicittà, la corsa per i diritti e la solidarietà organizzata dall’Uisp, si è tenuta nel carcere femminile di Rebibbia. Hanno partecipato circa quaranta donne ...

Dimore storiche - domenica 27 maggio Porte aperte di cortili e giardini : Il prossimo 27 maggio torna la Giornata Nazionale dell’A.D.S.I., un’opportunità per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del passato. porte aperte in 400 tra residenze d'epoca, castelli, ville, casali, cortili e giardini in tutt'Italia. Da Milano a Napoli, passando per gli splendidi cortili storici della Capitale.Continua a leggere

Mancini : “All’Italia serve tempo - non sono un mago. Buffon? Porte aperte a tutti” : «Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia». Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. «Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c’erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L’Italia...

Nazionale - Mancini 'Non sono un mago - serve tempo. Buffon Porte sono aperte' : COVERCIANO - 'Questa deve essere una squadra che unisce in un momento di difficoltà come questo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali'. Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini , ...

Giornata Oasi Wwf : domani Porte aperte a Fregene e Maccarese : L’Oasi di Macchiagrande a Fregene e, per la prima volta, anche l’Oasi Vasche di Maccarese ospiteranno domani la Giornata delle Oasi, in cui visite e attività gratuite saranno svolte nelle 100 aree protette dal Wwf in Italia. Le aree protette accoglieranno tutti coloro che vorranno esplorare questi “meravigliosi esempi di conservazione della biodiversità”, sottolinea il Wwf. In programma visite guidate dalle 9.30 alle ...

Notte dei Musei : Porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet. “Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente ...

Non c'è niente che aiuti a comprendere meglio il mistero dell'Ascensione delle chiamate che riceviamo continuamente dai call center con offerte e promozioni per tutti.