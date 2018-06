ilmattino

: #poggiomarino, ennesimo raid al #cimitero: distrutte tombe e loculi - mattinodinapoli : #poggiomarino, ennesimo raid al #cimitero: distrutte tombe e loculi -

(Di domenica 10 giugno 2018) Per la quarta volta in un mese circa ildiviene preso di mira dai ladri. E, ancora una volta, oltre a portare via oggetti in rame e alluminio, i malviventi distruggono tutto e ...