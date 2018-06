Pizza | caffè e inclusione sociale | quando il lavoro è solidale

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) C’è chi sogna un futuro da stella del pop e chi invece daiolo. È il caso di Alessandro, 23 anni, affetto da autismo, arrivato 35° al recente Campionato Mondiale diioli e che potrà realizzare il suo sogno grazie al progettout, primo esperimento di una pizzeria gestita da ragazzi affetti da sindrome dello spettro autistico. Il progetto è in fase di finanziamento (il crowfounding è su Starteed e si può contribuire anche con 10 euro) ed è a buon punto: «Grazie a più di 1400 donatori si è quasi raggiunto il traguardo dei 60.000 euro, che sono la parte necessaria per far partire il progetto», ci racconta Nico Acampora l’ideatore del progettout, nonché padre di Leo, bimbo di 8 anni anche lui affetto da una grave forma di autismo. «Questo grazie ad un incredibile e inaspettato tam tam sui social e alla nostra apparizione in TV a “Tu si che ...