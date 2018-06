Petrolio | in Usa impianti trivellazione salgono a 862

sportfair

: @borghi_claudio Non a caso si trova sempre d'accordo con la Merkel, come sul riscaldamento globale. Facevano pressi… - john_koenig : @borghi_claudio Non a caso si trova sempre d'accordo con la Merkel, come sul riscaldamento globale. Facevano pressi… - Niessen93 : @LesleyItaly @RepubblicaTv E che dire degli USA con l'Italia e gli alleati che sono andati in medio Oriente? Non è… - maurruf : @RosarioDati @DiegoFusaro Il problema è che Trump vuole Putin nel G7, ma vuole anche le sanzioni perché la Russia n… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Continuano a crescere glididioperativi negli Stati Uniti. Dal 29 marzo, scorso, il loro numero non ha più registrato una diminuzione. Secondo Baker Hughes, la società Usa controllata dal gruppo Ge che fornisce servizi sue gas, il numero deglidinegli Usa si attesta, all’8 giugno, a 862, uno in più rispetto alla settimana scorsa e ben 121 in più rispetto ad un anno fa (741). Il numero deglinon è più sceso dal 29 marzo scorso, quando erano 798.A fine maggio, riferisce l’Eia, l’agenzia statunitense dell’energia, la produzione Usa diha raggiunto a marzo 10,47 milioni di barili al giorno, in crescita di 215 mila barili al giorno rispetto al mese precedente. In pieno boom in particolare l’area del Texas e dell’est del Nuovo Messico, che ...