ilgiornale

: Pericolo batteri e infezioni: ecco le 7 parti del corpo da non toccare mai - AdrMontanaro : Pericolo batteri e infezioni: ecco le 7 parti del corpo da non toccare mai -

(Di domenica 10 giugno 2018) Forse è bene fare attenzione alle mani. Spesso, infatti, facciamo movimenti di cui non ci accorgiamo ma che possono esseresi per la nostra salute. Sicuramente nocivi, visto che rischiamo di auto-trasmettercile 7 cose da non fare per evitare di trasmettere sporco edalle mani al resto del. 1) Il visoSarebbe opportuno evitare di toccarsi la faccia con le mani se queste non sono pulite. O almeno di farlo il meno possibile. "Le mani - dice al Corriere il microbiologo Matthew Lee, intervistato dal Reader"s Digest.contengono olii che possono ostruire i pori e peggiorare l"acne. E i germi sulle mani possono amplificare il problema".2) OcchiPer evitare danni, graffi e irritazioni alle cornee, è sempre bene non strofinarsi gli occhi con le mani. Se dobbiamo farlo per qualche fastidio, va fatto solo dopo essersi lavati accuratamente le mani.3) OrecchieChi è ...