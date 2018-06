Perché in Spagna sì e in Italia no?

La Spagna ha un governo di donne. Chiediamoci Perché l’Italia no : Una riflessione di Monica Lanfranco e Nadia Somma Il vento del cambiamento soffia forte ma non in Italia bensì in Spagna. Se nel Belpaese il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in perenne comizio elettorale, si lascia andare a battute sessiste e da spirito di patata sulle femministe che “starebbero meglio col burqa” e il ministro Fontana vuole le donne italiane in funzione sforna figli, a colmare il vuoto delle culle da cui pare essere ...

Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar : "Perché non la rispediscono in Spagna?" : Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: "Fuori dall'Italia" Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita […]

Perché in Spagna tutti amano l'Ue e in Italia no? Politica ed economia : Per spiegare Perché neppure i disobbedienti di Podemos si sono rivoltati contro l'Europa non basta l'economia, serve anche la Politica: "Storicamente, per la Spagna che usciva dal franchismo l'Europa ...

Perché in Spagna tutti amano l’Ue e in Italia no? Politica ed economia : Roma. Tra le tante somiglianze che accomunano l’ascesa dei nuovi governi Italiano e spagnolo – a partire da quel nome: gobierno del cambio – c’è tuttavia un elemento che non quadra: l’Europa. In Italia, il governo gialloverde flirta con l’uscita dall’euro e si nutre di sentimento anti europeo, come

Perché in Spagna rischia di cadere il governo Rajoy : Roma. Mariano Rajoy, il grande sopravvissuto della politica spagnola, dopo aver resistito per oltre un decennio alla sfida dell’indipendentismo catalano, alla più grave crisi finanziaria del secolo e all’ascesa del populismo, rischia di cadere a due anni dalla fine della legislatura, colpito dagli s

Dalla crescita alle riforme : Perché tra Spagna e Italia non c’è partita : Non è un caso se gli spagnoli sono diventati più ricchi degli Italiani, come ha rivelato il Fmi. E se nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più. Ecco cosa c’è dietro il sorpasso di Madrid (e il calcio non c’entra)...

Dalla crescita alle riforme : Perché tra Spagna e Italia non c'è partita : Ha ancora senso fare confronti tra Spagna e Italia, come andava di gran moda una decina di anni fa, quando i giornali si divertivano a raccontare del 'duello' tra Roma e Madrid e del possibile ...