Per l' Italia nuovo test sui mercati | in asta 12 mld di Bot e Btp

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Le finali : rivincita Ingrosso-Caminati/Rossi. Colombi/Breidenbach Per il primo sigillo : Sulla spiaggia di San Cataldo si è giunti alle battute conclusive della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2018. Nel pomeriggio infatti, avranno luogo le finali che decreteranno i vincitori di questi 3 giorni di fuoco, che hanno aperto la stagione 2018. Nel maschile, la finale vedrà scontrarsi Ingrosso/Ingrosso e Caminati/Rossi, riproponendo così la gara di sabato mattina che aveva visto trionfare per 2-1 i due gemelli. Questi ultimi ...

Ermal Meta realizza il sogno di Aurora Per Make-A-Wish Italia con un messaggio di sPeranza (foto) : Ermal Meta realizza il sogno di Aurora. L'artista è stato il protagonista di un toccante incontro con una giovanissima fan in lotta per la malattia, che ha così realizzato il sogno di conoscere il suo idolo dando così un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno affrontando un momento di grossa difficoltà, dovuto allo stato di salute. Visibilmente emozionato, Ermal Meta incontra la piccola Aurora il cui sguardo si illumina ...

Elezioni comunali - urne aPerte Per 7 milioni di italiani - Alle 12 ha votato quasi il 20% : urne aperte dAlle 7 Alle 23 in 760 Comuni , 20 dei quali capoluoghi di provincia, per l'elezione di sindaco e consiglio comunale: sono quasi 7 milioni gli italiani chiamati Alle urne. E diventa un ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio povertà Per 9 - 3 mln italiani - 4 - : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

SKAM - grande successo in Italia Per il remake della serie norvegese : Nessuno si aspettava un tale successo per SKAM . remake di una serie tv norvegese molto famosa nella comunità dei social, ha debutto in Italia sul portale di TimVision lo scorso 29 marzo e, in poco ...

TV - Rai Storia : “Italia viaggio nella bellezza” racconta l’evoluzione di 5 esPerimenti urbanistici del Rinascimento : Perfezione geometrica, simmetria, linearità. Spazi costruiti secondo rigorose formule matematiche. Tra il Quattrocento e il Cinquecento le città italiane si rinnovano, prendono forma realtà urbane esito di un approfondito dibattito teorico. “Italia viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 giugno alle 22.10 su Rai Storia, racconta l’evoluzione di cinque esperimenti urbanistici del Rinascimento: Cortemaggiore, Giulianova, Acaya, Sabbioneta, ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio povertà Per 9 - 3 mln italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Meno disoccupazione, compensata da una ‘fabbrica’ di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l’area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Dal 2016 al 2017 altre 128mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 293 mila soggetti ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio povertà Per 9 - 3 mln italiani (2) : (AdnKronos) – Questo gruppo di persone occupate, ma con prospettive incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni contenute, “ammonta complessivamente a 6,55 milioni di unità”. Il totale del’area di disagio sociale, calcolata dal Centro studi di Unimpresa sulla base dei dati Istat, a fine 2017 comprendeva dunque 9,29 milioni di persone, in aumento rispetto fine 2016 di 197mila unità (+1,4%). Ora il ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio povertà Per 9 - 3 mln italiani (3) : (AdnKronos) – Per Ferrara, “c’è bisogno di più lavoro per gli italiani: in questo senso, vanno accolti con favore tutti gli strumenti e le misure volte a rendere meno onerose le assunzioni di lavoratori, meglio se si tratta di interventi strutturali e non di aiuti una tantum. Riteniamo sbagliato insistere con forme di sussidio, perché strumenti come il reddito di inclusione alimentano l’assistenzialismo e disincentivano, ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio povertà Per 9 - 3 mln italiani (4) : (AdnKronos) – Nel terzo trimestre del 2016 i disoccupati erano in totale 2,80 milioni: 1,53 milioni di ex occupati, 578mila ex inattivi e 693mila in cerca di prima occupazione. A settembre 2017 i disoccupati risultano in discesa di 69mila unità (-2,5%). Incide il calo di 139mila unità degli ex occupati, mentre crescono di 41mila unità gli ex inattivi; e salgono pure coloro che sono in cerca di prima occupazione, cresciuti di 29mila ...

