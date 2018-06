Per il finale di Sense8 | What’s Up cantata da Linda Perry delle 4 Non Blondes in un

Palermo - Stellone : 'Felice Per la finale - ma dovevamo chiuderla prima' : Prima obiettivo raggiunto: il Palermo è in finale playoff di Serie B. È bastato l'1-0 , 1-1 al Penzo all'andata, ndr, ai rosanero per eliminare dalla corsa il Venezia di Pippo Inzaghi: decisivo un ...

Tennis - Nadal vince il Roland Garros Per l'undicesima volta. Battuto Thiem in finale : PARIGI - Non c'è storia, al Roland Garros comanda ancora Rafa Nadal. Lo spagnolo ha Battuto 3-0 Dominic Thiem, giustiziere di Cecchinato in semifinale. Il campione si è imposto con il punteggio di 6-4,...

Amici 17 - Maria De Filippi chiama Alessandra Amoroso Per la finale : le anticipazioni : Amici 17, ultimo atto. Lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che, per l’occasione, ha...

G7 - Trump : non firmiamo il documento finaleMerkel : "Per noi vale la linea concordata" : Dopo aver sentito il premier canadese Trudeau definire "un insulto le tariffe imposte dalla Casa Bianca su alluminio e acciaio" il presidente americano ordina ai suoi di ritirare l'appoggio al documento finale uscito dal G7. Cautela da Berlino.

G7 - Trump non accetta il documento finale. Merkel : Per noi è valido | : Il presidente americano su Twitter smonta tutto: si dissocia dalle conclusioni del vertice e definisce Justin Trudeau "un disonesto e un debole". L'Europa prova a smorzare i toni: "Ci atteniamo al ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : ultima tappa Moûtiers – Saint-Gervais Mont Blanc. Lotta finale Per la conquista della Maglia Gialla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018, 129 km da Moûtiers a Saint-Gervais Mont Blanc. Una frazione di Montagna con ben quattro GPM di prima categoria che sanciranno gli ultimi verdetti di questa edizione. La prima salita di giornata sarà la Cormet de Roselend (19 km al 6%), poi una lunga discesa per affrontare la Côte de la routes des Villes (3 km al 5,9%) e in rapida successione il ...

Roland Garros - ascolti record Per Eurosport : la semifinale tra Cecchinato e Thiem fa il botto : La semifinale giocata al Roland Garros tra Cecchinato e Thiem è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay La storica semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros contro Dominic Thiem, ha stabilito un nuovo record d’ascolti su Eurosport. L’intera partita, durata circa due ore e mezza, è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay. Durante il match, Eurosport1 è ...

Trento si rialza in casa : finale scudetto riaPerta : L'Emporio Armani diventa una principessa sul pisello nel regno dell'Aquila, perde 72-65 gara tre, ridà una speranza a chi alla fine come Trento non vedeva l'ora di andarsi a sdraiare per rivedere ...

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili Per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie break) con in palio la vittoria del ...

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili Per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie brak) con in palio la vittoria del ...

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili Per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie brak) con in palio la vittoria del ...

DIRETTA / Svezia Perù (risultato finale 0-0) streaming video e tv : reti bianche e poche emozioni : DIRETTA Svezia Perù streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole di Goteborg (oggi sabato 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Amici 17 - Maria De Filippi spara l'ultima cartuccia Per il gran finale : Mancano due giorni alla finale di Amici 17 e continuano le prove di Irama, Einar, Carmen e Lauren . I quattro finalisti sono attesi a duetti importanti con Elisa , Emma , Alessandra Amoroso e Michele ...

Giro del Delfinato 2018 : vittoria in solitaria di Pello Bilbao a La Rosière. Secondo posto Per Geraint Thomas - che ipoteca il successo finale : Grande spettacolo nella sesta tappa del Giro del Delfinato 2018, 110 km da Frontenex a La Rosière Espace San Bernardo. Il tappone di montagna di questa edizione non delude le aspettative, con una battaglia fin dai primi metri. Impresa dello spagnolo Pello Bilbao, presente nella fuga del mattino, che fa il vuoto sulla salita finale e trionfa in solitaria davanti al britannico Geraint Thomas, che ipoteca così la conquista finale della Maglia ...