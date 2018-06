Pensioni | dal 2019 sono più basse Tagli fino a mille euro

Pensioni più basse (dall'anno prossimo) : arrivano i tagli per chi si ritira dal lavoro : In attesa di capire dove porterà il cantiere della revisione della legge Fornero messo in agenda dal governo Lega-M5s, una cosa è certa: chi andrà in pensione...

Pensioni più basse dal 2019 : Assegni più leggeri per chi andrà in pensione nel 2019. A partire dal prossimo anno, chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua inferiore, mediamente, di oltre l'1% rispetto a chi ci è ...

Pensioni - dall'anno prossimo un taglio superiore all'1% : MILANO - Assegni più magri per le Pensioni di chi si ritirerà dal lavoro il prossimo anno, in attesa di capire dove porterà il cantiere della revisione della materia messo in agenda dal governo Lega-...

Pensioni : dalla quota 100 a opzione donna - crescono le probabilità di nuovi vincoli : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 giungo 2018 vedono prore il dibattito sulle opzioni di flessibilita' previdenziale e sui relativi vincoli anagrafici. Fanno discutere, in particolare, i paletti riguardanti l'innalzamento dell'eta' anagrafica sia in merito alla quota 100 che all'opzione donna [VIDEO]. D'altra parte, un'eccessiva rigidita' nei criteri di accesso ai nuovi strumenti potrebbe mettere a rischio il superamento della legge ...

Pensioni - novità dal Governo Conte : taglieremo quelle superiori a 5.000 euro : In materia previdenziale resta sul generico ma sulle Pensioni d’oro sembra avere le idee abbastanza chiare il nuovo premier Giuseppe Conte che oggi ha illustrato le dichiarazioni programmatiche in aula al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati per la replica. Fino sono stati il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrambi vicepremier, ad alimentare aspettative sulla riforma Pensioni del ...

Pensioni - via dal lavoro in anticipo. Un fondo per gli esuberi : Decreto 5 Stelle-Lega entro l'estate per cambiare la Fornero L'obiettivo: requisiti più soft, somma 100 fra età e contributi oppure anzianità di 41 anni. E c'è anche l'opzione donna Il costo stimato è ...

Dal lavoro alle Pensioni - le prime mosse di Di Maio : 'È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo'. Così si è espresso il nuovo superministro Luigi Di ...

Pensioni anticipate - il fact checking : dal 2019 servono 5 mesi in più Video : Nonostante il moltiplicarsi di proposte relative alla flessibilizzazione dell'uscita dal lavoro e al superamento della legge Fornero [Video], resta sempre confermato l'adeguamento all'aspettativa di vita previsto all'interno della legge di bilancio 2018 per chi decide di esercitare l'opzione della quiescenza tramite l'anzianita' contributiva. Si tratta di un dato rilevante visto che questa strada consente attualmente di ottenere la quiescenza ...

Uscire dall’euro? Cosa succederebbe a stipendi - Pensioni - mutui e bollette : Cosa accadrebbe se l’Italia uscisse dall’euro? Quale sarebbe il contraccolpo su stipendi, risparmi, pensioni, mutui, inflazione e spesa al supermercato?...

Riforma Pensioni/ Via dal lavoro prima dei 66 anni e 7 mesi : sono in tanti nel pubblico

Pensioni E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore : Carlo COTTARELLI ha avuto l'incarico di formare un governo. GIULIANO CAZZOLA ricorda cos'ha evidenziato l'ex commissario alla spending review in tema di PENSIONI

Riforma Pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla flat tax (ultime notizie)

RIFORMA Pensioni/ Salvini replica a Fornero : italiani ossessionati dalla sua Legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero via Facebook. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 maggio. Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini a Elsa Fornero, dopo che l'ex ministra del Lavoro, ospite a diMartedì, aveva detto di ritenere che il leader del Carroccio sia ossessionato da lei e dalla sua RIFORMA delle PENSIONI. "'Questa ossessione' di Salvini per la Legge ...