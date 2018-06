Peñarol | Diego Lopez si presenta | “un orgoglio guidare questo club | il nostro dovere è

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018)si èto come nuovo allenatore del, l’ex Cagliari si è dettoso diilL’uruguaiano, nuovo allenatore del Penarol, ha detto a Montevideo che cercherà di mantenere la “mistica” dei campioni. “Per me raggiungere ilè una grande soddisfazione personale, un, un onore“, ha detto il tecnico 43enne ex Cagliari, durante una cerimonia con i tifosi presso lo stadio del, ‘Campeón del Siglo’, ubicato alla periferia di Montevideo. “Seguo il campionato uruguaiano, e illo seguo sempre. Oggi il ilè un’armata ‘con una mistica’ particolare che cercherò di preservare” ha aggiunto.prende il posto del dimissionario Leo Ramos, che andrà ad allenare nel calcio arabo. “Cercherò di eguagliare quello che Leo ha fatto e poi ...