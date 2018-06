ilfattoquotidiano

: Io lo chiamo twitterismo, una sorta di isterismo che si manifesta solo su Twitter. Uno affetto da questa recente fo… - italianaradio1 : Io lo chiamo twitterismo, una sorta di isterismo che si manifesta solo su Twitter. Uno affetto da questa recente fo… - italianaradio1 : Pd, Calenda litiga con Boccia e Emiliano su Twitter. Ma telefonatevi! - Noovyis : Un nuovo post (Pd, Calenda litiga con Boccia e Emiliano su Twitter. Ma telefonatevi!) è stato pubblicato su Playhit… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Io lo chiamoismo, una sorta di isterismo che si manifesta solo su. Uno affetto da questa recente forma di patologia è sicuramente un neo-esponente del Pd. Per capire chi è, se non lo conoscete già, vi basterà leggere queste sue definizioni, copiate e incollate dai suoi canali social Uno che “tollero volentieri la tua ignoranza in nome della democrazia”. Uno che “Basta! mi sono stancato di polemiche pubbliche interne al Pd” e sta sempre sui social a battere sulla tastiera. Uno che “Di buffoni in giro ce ne sono già troppi”. Uno che “Vi prego non ricominciamo con cartellini rossi” e vorrebbe vedere Michelefuori dal Pd. Uno che “Ci vorrà l’aiuto di tutti quelli che non vogliono l’Italia magiara di Salvini o quella venezuelana dei 5S” e non ha fatto niente per provare a fare un accordo M5s-Pd, nemmeno un ...