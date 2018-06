: #Corea, il Papa: “I colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace per la penisola e il mondo intero”… - SalvoCernuzio : #Corea, il Papa: “I colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace per la penisola e il mondo intero”… - doctorsimon2 : Corea, il Papa: “I colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace al mondo” @vatican_it - Orefix56 : RT @TgLa7: #Papa: colloqui Trump-Kim aiutino pace in Corea e mondo -

"Può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c'è un vero veleno mortale: la malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro", "Se ci accorgiamo di ciò, andiamo subito a confessarlo".CosìFrancesco all'Angelus di oggi. Poi ha augurato al popolo coreano, in attesa dell'incontro difra il presidente Trump e il leader Kim, "che sia un percorso positivo per un futuro diper tutto il mondo".(Di domenica 10 giugno 2018)