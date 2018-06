Papa | colloqui Singapore per pace futura

Il Papa : colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace per la Penisola Coreana : Angelus. "I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo, che assicuri un futuro di pace per la Penisola Coreana e per il mondo intero". È l'auspicio che Papa Francesco esprime al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, sottolineando l'importanza e la speranza sollevata dal vertice fra il presidente degli Usa Donald ...

Finiti i colloqui con il Papa - tutti i vescovi cileni si dimettono : Roma. I vescovi cileni (tutti e trentuno) si sono dimessi. È questo l'esito della tre giorni di consultazioni con il Papa a Roma. Francesco li aveva convocati per discutere sulla situazione della chiesa nel grande paese latinoamericano, squassata da scandali relativi ad abusi sessuali su minori da p

Orlando Bloom e Katy Perry a colloquio con Papa Francesco : 'Un onore incontrarlo' : Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: 'La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da ...

