Pallavolo – World Tour Nantong | Zuccarelli-Traballi d’argento

(Di domenica 10 giugno 2018) NelAgatae Gaiasi guadagnano due splendide medaglie d’argento Nel torneo2 stelle diè arrivata una splendida medagliaper le azzurre Agatae Gaia, superate solo in finale dalle brasiliane Josi-Lili 2-1 (21-13, 19-21, 15-12). Le ragazze allenate dal direttore tecnico Andrea Raffaelli dopo una bellissima cavalcata hanno dato filo da torcere nella finalissima anche alla formazione verdeoro. La coppia azzurra ha ceduto il primo set, mentre nel secondo si è riscatta. Combattuto il tie-break, che però ha visto prevalere le brasiliane. Per Agata e Gaia si tratta della prima medaglia in una tappa del, un grande risultato, la due atlete fanno coppia solo dallo scorso ottobre, che premia il lavoro del direttore tecnico azzurro Andrea Raffaelli e del suo staff. L'articolo...