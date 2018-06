Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai | Volley Segrate è Campione d’Italia Under 18

Pallavolo : terzo posto per la formazione sanremese 101 Caffè Mazzu alle finali regionali Under 14 : Domenica scorsa, al palazzetto dello sport di Pietra Ligure, si sono svolte le finali regionali di Under 14 femminile CSI. La formazione sanremese ' 101 Caffè Mazzu' , dopo aver dominato tutto il campionato a livello territoriale, si era ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili : Colombo Genova campione d’Italia : La Colombo Genova si laurea campione d’Italia nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili La Colombo Genova è campione d’Italia Under 14 maschile per il secondo anno consecutivo. Al PalaCatania, dopo la partita della Nazionale maschile contro l’Australia giocata ieri sera, la formazione di Pietro Merello si riconferma, dopo il successo conquistato un anno fa a Rossano Calabro, campione d’Italia in questa categoria. La Colombo nella ...

Pallavolo - CEV Champions League : l'Imoco si prende la medaglia di bronzo - battuto nella finalina il Galatasaray : La cronaca. Dopo la rocambolesca sconfitta di ieri in semifinale contro le campionesse in carica del Vakifbank, la formazione gialloblù torna in campo per giocarsi la medaglia di bronzo, avversario ...