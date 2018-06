Palermo | dito mozzato nel gelato Scoperta choc | falange di un dipendente in nero

Palermo - compra un gelato e ci trova dentro un pezzo di dito : Palermo, compra un gelato e ci trova dentro un pezzo di dito Uno degli impiegati della gelateria si era mozzato… L'articolo Palermo, compra un gelato e ci trova dentro un pezzo di dito proviene da Essere-Informati.it.

Compra un gelato in un bar di Palermo e ci trova un dito mozzato : Compra un cono gelato in un bar di Palermo e dentro ci trova un dito mozzato. La storia, pubblicata sul Giornale di Sicilia, è accaduta a un palermitano che ha immediatamente avvertito i carabinieri.I militari hanno interrogato proprietari e dipendenti del locale e hanno scoperto che uno degli impiegati si era tranciato di netto una falange mentre lavorava. Solo che nessuno si era preoccupato di cercare il pezzo di dito saltato. Tra ...

Palermo : all'Orto botanico torna 'Una marina di libri' - 97 editori e oltre 300 eventi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Una marina di libri', firmata da Piero Melati, promossa dal CCN Piazza marina & Dintorni in collaborazione con le case editrici Navarra e Sellerio e la Libreria Dudi, che si svolgerà all’Orto botanico di Palermo da giovedì 7 a dome

Fico a Palermo : «Meglio la mano in tasca che sul cuore da traditore» : «Il rispetto per il Paese passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in ...

Palermo : M5S - tram? Orlando solo venditore di fumo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Rispetto alla gestione finanziaria, alla luce dell'attuale gestione delle linee tram già in uso, già in passivo, ancora una volta questa amministrazione comunale mantiene un atteggiamento irresponsabile di chi, pur di non ammettere il disastro, si impunta proseguendo v

Palermo : assessore Razza visita infermiere aggredito : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Ho voluto personalmente portare la mia vicinanza all'infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo rimasto vittima di una brutale quanto ingiustificabile aggressione". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza che questa mattina ha fa

Palermo : infermiere aggredito al Ps dell'ospedale Cervello : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ancora un'aggressione al Pronto Soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Questa notte un infermiere del triage, incaricato di assegnare i codici di priorità ai pazienti, è stato preso a pugni da tre persone. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto anche se

redito e sostegno agli imprenditori - firmato un protocollo di intesa fra le associazioni a Palermo : ... e firmato oggi alla Camera di commercio di Palermo tra 17 associazioni alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao e del presidente della Camera ...

Palermo : corriere droga tradito da parcheggio maldestro - arrestato : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno arrestato una persona, di nazionalità albanese, trovata in possesso di 4,7 kilogrammi di cocaina, occultata all’interno di una macchina. Altri due connazionali sono stati denunciati a piede liber