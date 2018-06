Palermo | compra un gelato e ci trova dentro un pezzo di dito

Compra un gelato in un bar di Palermo e ci trova un dito mozzato : Compra un cono gelato in un bar di Palermo e dentro ci trova un dito mozzato . La storia, pubblicata sul Giornale di Sicilia, è accaduta a un palermitano che ha immediatamente avvertito i carabinieri.I militari hanno interrogato proprietari e dipendenti del locale e hanno scoperto che uno degli impiegati si era tranciato di netto una falange mentre lavorava. Solo che nessuno si era preoccupato di cercare il pezzo di dito saltato. Tra ...

