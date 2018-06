Palermo | auto vola giù da Monte Pellegrino Ultime notizie | due morti dopo un salto nel

Palermo : aggredisce vigili urbani - identificato automobilista : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - vigili urbani aggrediti a Palermo. E' successo ieri sera nella zona pedonale di piazza Rivoluzione, protagonista un automobilista di 46 anni che davanti all'invito della Polizia municipale a lasciare l'area interdetta alle auto è andato in escandescenze. Prima gli insul

Palermo : aggredisce vigili urbani - identificato automobilista : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – vigili urbani aggrediti a Palermo. E’ successo ieri sera nella zona pedonale di piazza Rivoluzione, protagonista un automobilista di 46 anni che davanti all’invito della Polizia municipale a lasciare l’area interdetta alle auto è andato in escandescenze. Prima gli insulti e le minacce di morte, poi mentre i vigili stavano procedendo alla sua identificazione il 46enne ha sferrato uno schiaffo ...

Furgone in fiamme - bloccata l'autostrada Palermo-Catania : Catania - Furgone in fiamme sulla A19 Palermo-Catania. Il traffico è stato al momento bloccao tra gli svincoli di Tremonzelli e Scillato, in direzione Palermo. Secondo le primissime informazioni ...

Palermo - auto sfonda la vetrina del negozio Gucci : Palermo, auto sfonda la vetrina del negozio Gucci E' successo nella notte tra il 23 e il 24 maggio. Al momento sono al vaglio le immagini di sicurezza ed è ancora da accertare se i ladri siano riusciti a portare via borse e pelletteria del marchio Parole chiave: ...

Palermo - bambina investita da auto dei carabinieri : sbalzata sull'asfalto - è ferita : Palermo - Una bambina di 11 anni dello Sri Lanka è stata investita da un'auto dei carabinieri in via Cappuccini a Palermo. La bimba era scesa da un pulmino e avrebbe attraversato la strada quando è ...

Palermo : rubano auto all'Addaura - arrestati un uomo e una donna : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un uomo e una donna, Francesco Caponetto, 25 anni, e Maria Montalbano, 30 anni, sono stati arrestati per il furto di una Fiat 500 nella zona di l'Addaura, a Palermo. A segnalare il furto alla polizia è stato il sistema satellitare dell'auto. I due sono stati fermati da

Madre e figlia travolte e uccise da auto pirata a Palermo : Due donne, Madre e figlia, sono morte a Palermo dopo esser state investite da un'auto pirata. Sono Anna Maria La Mantia e Angela Merenda.

Palermo - madre e figlia travolte e uccise da un’auto pirata : Drammatico incidente stradale nel capoluogo siciliano: una donna di 62 anni e la figlia 42enne sono morte dopo essere state travolte da un’auto nel quartiere Brancaccio. Il conducente si è dato alla fuga dopo averle investite.Continua a leggere

Palermo : furti e ricettazione di auto - arresti : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Palermo, che in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali restrittive, emanata dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proceduto all’arresto di alcune persone che, in concorso tra loro “erano dediti ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli commessi ...

Incidenti : quattordicenne investito da autobus a Palermo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Grave incidente oggi pomeriggio in via Ernesto Basile, a Palermo, nei pressi dell'Università. Un giovane di 14 anni, originario di San Giuseppe Jato, è stato investito da un autobus dell'Amat della linea 109. Il ragazzo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'o