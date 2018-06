Paga una mazzetta da 5mila euro | ora dovrà risarcirne 50mila

Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver Pagato una prostituta con soldi aziendali : Un articolo del Wall Street Journal sostiene che la ragione per cui Martin Sorrell, considerato il più ricco e potente pubblicitario del mondo, è stato costretto a lasciare WPP, l’azienda che guidava da quando la fondò nel 1986, è che è stato accusato di The post Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver pagato una prostituta con soldi aziendali appeared first on Il Post.

Comunali - la carica degli agenti candidati a ripetizione : sempre in aspettativa Pagata. Il caso record di Campodimele : L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metà degli anni ’80. Sarà per quello che alle Comunali di Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe di candidati che risiedono altrove. agenti di polizia penitenziaria, in ...

Hockey su prato - serve un responsabile per una procedura : il presidente federale dà l’incarico (Pagato) a suo fratello : Lo sport italiano è un po’ come una grande famiglia. Lo dimostra la piccola Federazione dell’Hockey su prato (Fih): serviva un responsabile per un appalto, lo ha fatto il fratello del presidente. C’è il nome di Sergio Mignardi, numero uno federale, sotto la delibera che nominerà il geometra Massimo Mignardi come responsabile unico del procedimento della procedura negoziata che riguarda il PalaTazzoli di Torino, dove nei prossimi tempi andrà ...

F1 Canada - Bottas : «Spero di aver Pagato il mio tributo alla sfortuna» : MONTREAL - L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, per Valtteri Bottas è puntare al podio a Montreal. In conferenza il finlandese ha dichiarato: ' Montecarlo non era il miglior circuito per noi. Abbiamo ...

La classifica degli atleti più Pagati : nessuna donna tra i primi 100 : Seconda metà di primavera, è tempo di dichiarazione dei redditi. Anche per gli sportivi, ai quali – come ogni anno – la rivista americana Forbes ha fatto i conti in tasca. Nella celebre lista dei 100 atleti più pagati al mondo, le sorprese non sono poi tante: il pugile Floyd Mayweather, grazie alla vittoria dello scorso agosto nel match del secolo contro Conor McGregor, è il Paperon de’ Paperoni con un incasso di ben 285 milioni di ...

Salvini disegna una flat tax che farà Pagare di meno ricchi e non - e riparte la rissa : 'tassa iniqua' : E' la conferma che a guadagnarci saranno soprattutto i ricchi - attacca il Pd. Critico anche Leu che chiede a Salvini di rileggersi la Costituzione. Forza Italia, favorevole, chiede quali i tempi di ...

Forbes pubblica la classifica dei 100 atleti più Pagati al mondo (ma non c'è una sola donna) : Anche per il 2018 Forbes ha stilato la top 100 degli atleti più pagati al mondo. La classifica internazionale contempla nomi di atleti provenienti da 22 paesi, anche se gli americani la dominano con protagonisti del baseball, del basket e del calcio.Al primo posto c'è il pugile Floyd Mayweather grazie al premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor, e ...

Prestiti per Pagarsi le vacanze : una richiesta su tre arriva da under 30 : Le vacanze estive sono ormai alle porte e anche in Italia si diffonde sempre di più l'abitudine di ricorrere alle società finanziarie per non rinunciare al meritato riposo, tanto che, secondo le stime ...

Matteo Salvini agli Interni - con lui il Viminale diventerà una macchina di proPaganda : Quindi sarà Matteo Salvini il nuovo ministro dell’Interno. Per anticipare cosa sarà il Viminale sotto la sua guida può esserci utile un post che ha pubblicato sui social. Video di un immigrato (presunto) che maneggia un piccione romano di quelli malmessi e malati. Allarme: lo sta spennando per mangiarlo. Fine della storia, poche parole del futuro Bava-Beccaris: “A casa”. Ottimo messaggio. Chiaro. Con Salvini il Viminale diventerà una macchina di ...

Offre la panna gratis : il gelataio di Torino deve Pagare una multa di 500 euro : "Io emetto sempre gli scontrini, multarmi per una panna da 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo". Cristian Ciacci non riesce a capacitarsi dell'episodio che l'ha visto protagonista: la Guardia di Finanza ha multato il gelataio di Torino per aver offerto la panna montata a un cliente abituale. Il suo errore è stato non riportare l'omaggio sullo scontrino, come previsto dalla normativa. Quella svista ora potrebbe costargli 500 ...