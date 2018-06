Padova | professoressa picchiata da mamma di un alunno Ultime notizie | la casistica

Padova - PROFESSORESSA PICCHIATA DA MAMMA DI UN ALUNNO/ Ultime notizie - Selvazzano solidale : “Docente speciale" : PADOVA , prof pestata per un brutto voto: “Ho paura di tornare a scuola, ora non riceviamo i genitori da soli”, ha raccontato la docente Francesca Redaelli. Le Ultime notizie (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Padova - professoressa picchiata dalla mamma dell'alunno : 'Ho paura di tornare a scuola - ma non indietreggio' : 'Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie , ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori . Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i ...