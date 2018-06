Padova | prof pestata per un brutto voto Ultime notizie | “Ho paura | ora non riceviamo i

Padova - professoressa picchiata dalla mamma dell'alunno : 'Ho paura di tornare a scuola - ma non indietreggio' : 'Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie , ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori . Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i ...

Padova - brutto voto al figlio : mamma spinge a terra prof d'inglese : Padova , brutto voto al figlio : mamma spinge a terra prof d'inglese È successo all'uscita di una scuola a Caselle di Selvazzano, nel Padova no. L'insegnante è stata portata al pronto soccorso per una ferita al labbro Parole chiave: ...

Rugby - Eccellenza 2018 : clamoroso al “Giulio Onesti” - Lazio batte Calvisano. Ne approfittano Padova e Rovigo : Un turno che doveva essere interlocutorio, scombina la regular season dell’Eccellenza di Rugby: l’impensabile si concretizza al “Giulio Onesti” di Roma, dove la Lazio trova una clamorosa vittoria ai danni del Calvisano per 36-24. Ne approfittano le inseguitrici dell’ormai ex capolista, scivolata ora al terzo posto: Padova, nuova leader della classifica, passa per 3-33 in casa del Viadana, che così dice addio alle ...