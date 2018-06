Padova | 26 i centri estivi del Comune | aperti fino al 7 settembre

sportfair

: RT @Zayns_glance: Per Emma: -Delirio post eliminazione -Delirio a Padova -Delirio in aereoporto a Malta Della serie fortuna che non fa… - irinaanatellaa : RT @Zayns_glance: Per Emma: -Delirio post eliminazione -Delirio a Padova -Delirio in aereoporto a Malta Della serie fortuna che non fa… - Emma65116297 : RT @Zayns_glance: Per Emma: -Delirio post eliminazione -Delirio a Padova -Delirio in aereoporto a Malta Della serie fortuna che non fa… - alessialaura04 : RT @Zayns_glance: Per Emma: -Delirio post eliminazione -Delirio a Padova -Delirio in aereoporto a Malta Della serie fortuna che non fa… -

(Di domenica 10 giugno 2018), giu. (AdnKronos) –a 7, dove il settore Servizi Scolastici delha costituito, per la stagione 2018, un Albo di soggetti gestori convenzionati che garantiscano un servizio di qualità con costi contenuti per bambini e ragazzi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Sono inoltre attivi anche iper i bambini dei nidi in quattro sedi diverse: organizzati dalcon la gestione della cooperativa Terra per i bambinia 3 anni: Mago di Oz via Duprè; Scricciolo via Bajardi; Sacra Famiglia via Siracusa e Scarabocchio via Vecchia funzionano tutti full time e i posti sono al completo.Iper bambini-ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria sono funzionanti su 26 sedi distribuite nel territorio del. Sono organizzati da 18 associazioni/cooperative ...