Oggi a Ragusa la festa del Preziosissimo Sangue

Ragusa - 5 arresti per caporalato : “AllOggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...

Oggi i festeggiamenti per San Giorgio a Ragusa Ibla : Gli odori e i colori della festa. La città di Ragusa onora il proprio patrono e protettore principale San Giorgio martire. Lo ha già

Amministrative Ragusa - Partecipiamo appOggia Cassì : Il candidato sindaco Cassì incassa l'appoggio del gruppo Partecipiamo. Quasi cento sono i candidati consiglieri delle quattro liste in appoggio

Campionati regionali Csen a Ragusa : da Oggi a martedì : Da oggi a martedì a Ragusa i Campionati regionali Csen 2018 il presidente Cassisi: per il nostro territorio ancora una ottima occasione

Ragusa - Oggi i funerali di Andrea Battaglia : Stamattina alle ore 11 nella chiesa della Sacra Famiglia a Ragusa si terranno i funerali del 32enne Ragusano, Andrea Battaglia, morto in un incidente.

Ragusa : suicidio agricoltore - Oggi lutto cittadino a Vittoria : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – lutto cittadino oggi a Vittoria (Ragusa) dopo il suicidio del giovane agricoltore, Giovanni Viola di 31 anni, disperato per la crisi che ha colpito la sua azienda agricola e per i debiti accumulati. oggi il mercato ortofrutticolo sarà chiuso, così come i negozi. Vittoria si ferma per tutta la giornata. Il ragazzo sabato pomeriggio si era allontanato da casa dicendo al padre che andava a lavare la sua auto, ...

