Nuoto sincronizzato : oro Minisini-Flamini : ANSA , ROMA , 10 GIU Il duo misto tecnico e libero alleWorld Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e ManilaFlamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice delcampionato del mondo a Budapest 'Un urlo di Lampedusa', si sonoimposti col punteggio di 87,2572 nella tappa statunitense delleWorld series. Gli azzurri hanno preceduto il colombiano JhairGaleano, 26 anni, e Ingrid ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Costanza Ferro e Linda Cerruti trionfano nel duo libero davanti a Minisini/Flamini : Penultima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Roma per gli Assoluti 2018 di Nuoto sincronizzato. La coppia ligure formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro ha conquistato il titolo tricolore del duo, nella routine “free“, ottenendo il punteggio di 93.567 (27.900 esecuzione, 37.467 impressione e 28.200 difficoltà). Un esercizio di pregevole fattura da parte delle due ragazze, che rilanciano le proprie ambizioni in vista degli ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro in evidenza nel duo libero : Giornata di eliminatorie e finali nello Stadio del Nuoto di Roma negli Assoluti di Nuoto sincronizzato. L’avventura romana è iniziata in mattinata con le eliminatorie del duo libero, con le due atlete della Marina Militare Linda Cerruti e Costanza Ferro in evidenza. Reduci da un brillante percorso nelle World Series 2018, il duo nostrano ha confermato la propria leadership in questo primo “assaggio” totalizzando 93.100 (27.900 ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Minisini guida la truppa tricolore nella rassegna nazionale a Roma : Dal 31 maggio al 3 giugno, nella vasca di Roma, andrà in scena il Campionato Italiano Assoluto estivo di Nuoto sincronizzato. Tutta la nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si mette in mostra per una quattro giorni di emozioni e tecnica in acqua. Giorgio Minisini, Manila Flamini, Costanza Ferro e Linda Cerruti, dopo aver incantato nel corso delle World Series, si esibiranno, insieme al resto degli atleti presenti, nella manifestazione ...

Nuoto sincronizzato : l’Italia incanta anche a Budapest. Linda Cerruti e Costanza Ferro danno spettacolo nelle acque magiare : La quinta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato parla ancora decisamente italiano in Ungheria, a Budapest. La Nazionale di Patrizia Giallombardo ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori, esibendo esercizi di pregevole fattura e regalando grandi emozioni al pubblico presente nell’impianto magiaro. A dare inizio alle danze ci ha pensato Linda Cerruti, nella routine tecnica del solo, ottenendo il terzo punteggio ...

Nuoto sincronizzato - World Series Budapest 2018 : tre podi per l’Italia nella piscina ungherese : Protagonista in questo weekend la quinta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato in svolgimento a Budapest. In Ungheria, così come accaduto una settimana fa a Samorin (Slovacchia), la Nazionale Italiana di Patrizia Giallombardo si è messa particolarmente in evidenza. Linda Cerruti è giunta terza nella finale della routine tecnica del solo con 88.5433 punti, preceduta dalla russa Varvara Subbotina prima con 94.1509 e dall’ucraina ...

Nuoto sincronizzato - World Series Budapest 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro guidano la squadra italiana in Ungheria : Da domani al 20 maggio una selezione azzurra parteciperà alle gare di World Series d Budapest di Nuoto sincronizzato. Saranno Costanza Ferro e Linda Cerruti a guidare una squadra che si metterà in mostra, nella sua totalità, in questo appuntamento internazionale importante. Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Enrica Piccoli, oltre alle due ragazze liguri citate, andranno a comporre il ...

Nuoto sincronizzato - ottimi risultati per Linda Cerruti e Costanza Ferro nella 4ª tappa delle World Series : Linda Cerruti e Costanza Ferro sono risultate assolute protagoniste nella quarta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Samorin Ancora una giornata da ricordare per l’Italsincro nella quarta tappa delle World Series a Samorin, in Slovacchia. Protagoniste assolute ancora Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona). Cerruti, già prima nella routine tecnica del solo, si ripete nel free e vince 88.7000 punti (26.5000 ...

Nuoto sincronizzato - Minisini e Sacripante oltre le barriere : Il sogno di Arianna Sacripante si è avverato. La sincronette con sindrome di down che nel 2016 ha vinto l'oro ai Trisome Games, ha gareggiato in coppia con il campione del mondo Giorgio Minisini. Grazie al Progetto Filippide - Associazione Nazionale che ha ideato un programma sportivo rivolto a ragazzi con sindrome autistica e che dal 2016 ha aperto una accademia di ...

Nuoto sincronizzato - Japan Open 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini vittoriosi anche nel duo misto libero : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono inarrestabili. I campioni del mondo del duo tecnico a Budapest nel 2017, dopo aver ottenuto il successo nel mixed tech, si sono ripetuti nella terza giornata di gare delle World Series di Nuoto sincronizzato, a Tokyo (Giappone). I due azzurri si sono imposti nel programma del libero del duo misto totalizzando 89.6333 (26.6000 l’esecuzione, 36.1333 l’impressione artistica e 26.9000 le ...

Nuoto sincronizzato - Japan Open 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini trionfano nel duo misto tecnico - Cerruti/Ferro in evidenza nel duo tecnico : Giorgio Minisini e Manila Flamini ancora protagonisti nelle World Series 2018 di Nuoto sincronizzato che si stanno svolgendo a Tokyo (Giappone). I due azzurri, campioni del mondo nel duo misto tecnico a Budapest l’anno scorso, si sono confermati anche nella piscina nipponica aggiudicandosi la gara del “mixed tech” con il punteggio di 88.3920 (27.2000 l’esecuzione, 27.0000 l’impressione artistica e 31.1920 gli ...

Nuoto sincronizzato - Japan Open 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini guidano i doppi azzurri nella piscina nipponica : Dopo l’esordio di Parigi, l’Italia del Nuoto sincronizzato torna protagonista a Tokyo nel Japan Open, terza tappa delle World Series 2018 di questa specialità. La squadra di Patrizia Giallombardo si esibirà nella prestigiosa cornice nipponica (27-30 aprile) con i migliori interpreti dei doppi in vasca. Ci saranno infatti i campioni del mondo Giorgio Minisini e Manila Flamini e le finaliste mondiali Linda Cerruti e Costanza ...

Nuoto sincronizzato : la Nazionale azzurra prosegue la preparazione in vista degli Europei 2018 a Glasgow : prosegue la preparazione della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato in vista dell’appuntamento interNazionale più importante della stagione: gli Europei di Glasgow dal 2 al 7 agosto. Undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per due settimane di collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, dal 29 aprile al 12 maggio. Le selezionate sono: Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2018 : l’Italia e Minisini protagonisti nella vasca cinese : Tutto pronto per il 2° round della FINA Artistic Swimming World Series 2018 a Pechino (Cina). nella piscina cinese, le atlete del Nuoto sincronizzato sono pronte a deliziare il pubblico presente con evoluzioni in acqua spettacolari, a rappresentare leggiadria e potenza. Lo Yingdong Natatorium sarà teatro di sfide accattivanti. La Nazionale di casa vorrà ben figurare al cospetto delle forti rappresentative del Vecchio Continente, in particolare ...