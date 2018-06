«Non abbandonate i vostri animali in estate» | l’appello di Brigitte Bardot

vanityfair

: menomale che ci sei anche tu. e per fortuna non siamo entrambe abbandonate nel mondo - stringimife : menomale che ci sei anche tu. e per fortuna non siamo entrambe abbandonate nel mondo - beautifulday69 : @emmabonino I diritti civili di chi sta lavorando ormai da 40 anni e non fate che alzare l'asticella sempre in su p… - maritacassan : RT @dafneanastasi: 'Ci sono dei passaggi in questa vicenda che non mi convincono. Si spara a uno che va a prendere lamiere abbandonate? Pro… -

(Di domenica 10 giugno 2018) «Abbandonare il proprio animale, prima delle vacanze è un atto ignobile. I cani soprattutto, non si rimetteranno mai da questo trauma. Abbandonati sul ciglio di una strada o legati ad un albero, moriranno schiacciati dalle macchine, di fame, di sete, di infarto a forza di urlare, per cercare di liberarsi. È atroce. Quelli lasciati nei rifugi si ritroveranno in minuscole prigioni di cemento, a piangere giorno e notte, in attesa del loro padrone, che non rivedranno mai più. La maggior parte di questimoriranno di disperazione, senza capire cosa possa essere successo». Ottantatre anni, una vita dedicata agli, conduce vita privata nella casa di Saint-Tropez, ma è ancora attiva nella sua fondazione che impiega 100 persone e mobilita centinaia di volontari. L’ex attrice, non va in ferie. «Passerò i prossimi tre mesi a lavorare, perché è in questo periodo il numero degli ...