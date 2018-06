Nomine | conto alla rovescia per risiko | si stringe su Cdp Adnkronos

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Roma, 10 giu. () – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delledelle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 giugno in seconda convocazione e il termine per la presentazione delle liste è fissato per il 16 giugno prossimo, salvo rinvii o slittamenti che vengono ventilati in queste ore. A stretto giro di posta, c’è poi la Rai. Così ildelle poltrone entra veramente nel vivo e potrebbe anche interessare anche altre aziende, come Fs che, pur non avendo vertici in scadenza, potrebbe, secondo rumors circolati in questi giorni, comunque, finire ...