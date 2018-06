Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...

