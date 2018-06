Nier | Automata confermato per Xbox One con tanto di data di uscita

Nuovo traguardo per Nier Automata : vendute oltre 3 milioni di copie : Square Enix ha da poco comunicato che l'apprezzato action RPG di Platinum Games diretto da Yoko Taro, NieR Automata, ha piazzato, tra copie fisiche e digitali, oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.Come segnala Gematsu, l'annuncio arriva quasi un anno e quattro mesi dopo il rilascio iniziale del gioco. A marzo, il titolo aveva registrato 2,5 milioni di unità vendute.NieR: Automata è stato lanciato per PlayStation 4 in Giappone il 23 ...

BlazBlue : Cross Tag Battle : il producer vorrebbe i personaggi di Nier : Automata nel suo gioco : BlazBlue: Cross Tag Battle potrebbe ricevere presto aggiornamenti in fatto di roster dei personaggi, infatti come riporta Destructoid il produttore del gioco, Toshimichi Mori, ha lasciato intendere che nuovi DLC giungeranno per il gioco.Egli ha inoltre fatto sapere che vorrebbe vedere 2B e 9S nel picchiaduro di Arc System, in quanto fan di NieR.Per quanto riguarda i personaggi di RWBY Mori ha detto di voler aggiungere Penny e Adam: "Amo RWBY, ...

Yoko Taro - director di Nier : Automata - risponde in maNiera esilarante alle polemiche su Battlefield V : In seguito al reveal della settimana scorsa, Battlefield V si trova nell'occhio del ciclone per un trailer che non è decisamente piaciuto alla community, e per alcune scelte aspramente criticate dai giocatori come quella di inserire nelle sequenze del video una donna soldato con un peculiare braccio bionico.L'ondata di polemiche deve aver lasciato estremamente sorpreso Yoko Taro, director di Nier: Automata, che su Twitter ha vinto il premio per ...

Il director di Nier : Automata interviene a modo suo sulla questione della presenza delle donne in Battlefield V : Nei giorni scorsi, dopo la rivelazione di Battlefield V, la presenza di una donna sulla copertina e di personaggi femminili giocabili ha fatto nascere un'accesa polemica su Internet, con persone che discutevano della precisione storica di tali decisioni di progettazione.Mentre il General Manager di EA DICE, Oskar Gabrielson, ha detto che i personaggi femminili giocabili e la scelta del giocatore saranno mantenuti nel gioco, il premio per il ...

I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a Nier : Automata e Final Fantasy XIV : Square Enix, che a sorpresa ha annunciato una conferenza per l'E3 2018, ha da poco comunicato i propri risultati finanziari per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2018.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha registrato risultati al di sopra delle aspettative e, questo, è dovuto sopratutto a NieR: Automata e Final Fantasy XIV.NieR: Automata, disponibile già dall'anno fiscale precedente, ha continuato a vendere anche quest'anno ...

Nier Automata potrebbe giungere su Xbox One : Nier Automata è stato molto apprezzato da critica e pubblico, rivelandosi una delle sorprese più grandi uscite per PS4 e, in seguito, per PC.Ebbene, come possiamo leggere su Resetera molto presto potremmo giocare il titolo su una nuova console, secondo indiscrezioni non ufficiali infatti il gioco sarebbe in arrivo anche per Xbox One.Secondo la fonte anonima dunque l'esclusiva PS4 starebbe per giungere anche sulla console di Microsoft, ma c'è da ...

Nier : Automata arriverà su Xbox One - parola di una fonte anonima : Nier: Automata è stato l'apprezzato action RPG del 2017 sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix, arrivato su PC e su PS4 come esclusiva console. Né gli sviluppatori né il publisher avevano mai parlato di esclusiva temporale e di un possibile arrivo del gioco su Xbox One, ma stando a un rumor che sta rimbalzando nell'etere in queste ore l'eventualità dell'arrivo di Nier sulla console ammiraglia Microsoft sarebbe piuttosto una ...

Il sequel di Nier : Automata? Dipende dalla volontà di Square Enix : Quanti di voi hanno apprezzato Nier: Automata e sono in attesa di un eventuale sequel? Le possibilità di tornare ad avventurarci in un nuovo titolo ci sono, già poco tempo fa se ne parlò con Yosuke Saito: secondo il producer del gioco un nuovo episodio si farà al 50%, ma ora è director Yoko Taro a intervenire sulla questione.Come riportato da Gameractor, stando alle (dirette) dichiarazioni di Taro, rilasciate in occasione del PAX East, un ...

Il director di Nier : Automata starebbe pensando a una nuova IP e lavorerebbe volentieri a King's Knight : È passato più di un anno dall'uscita di NieR: Automata e, dopo il lancio del gioco mobile SINoALICE, non sappiamo davvero in che cosa sia impegnato Yoko Taro.Considerando il fatto che molti lo conoscono per NieR e Drakengard, tanti si chiederanno se abbia pensato a nuove IP. A tal proposito è interessante quanto riportato da Dualshockers, che ha esattamente chiesto questo al director in occasione del PAX East.Lo sviluppatore ha affermato che, ...

Secondo il producer di Nier : Automata un nuovo episodio della serie si farà al 50% : Durante un panel ospitato al PAX East di Boston, il director di Nier: Automata, Yoko Taro, insieme al produttore Yosuke Saito e al compositore Keiichi Okabe hanno risposto alle domande del pubblico e, stando a quanto riportato da Dualshockers, Saito-san ha confermato che c'è una probabilità del 50% che la serie continui, ma questa percentuale è principalmente dovuta al fatto che vorrebbe lavorare di nuovo insieme al team, mentre tutto il resto ...