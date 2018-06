Neymar | che gol contro l' Austria Il Brasile vince 3-0 | segnano anche Gabriel Jesus e

Russia 2018 - Messi : "Magari Neymar tornasse al Barça. Che dormita con la Roma" : Bel colpo del Mundo Deportivo, che approfittando del ritiro dell'Argentina a Barcellona è riuscito a convincere Leo Messi a concedere una rarissima intervista, pubblicata sul giornale in edicola ...

Amichevoli - Brasile-Croazia 2-0 : Neymar torna e segna : LIVERPOOL - Il Brasile riabbraccia Neymar. Dopo il grande spavento dell'infortunio del 25 febbraio , la stella del Paris Saint-Germain, che alcune indiscrezioni di calciomercato vorrebbero prossimo ...

Mondiali 2018 Russia - amichevole Brasile-Croazia 2-0 : Neymar ritorna con un gol : Ora, con tutti gli scongiuri del caso, Neymar è pronto a trascinare il suo Brasile nella Coppa del Mondo in Russia e cercare di ripercorrere le orme dei più grandi del Paese sudamericano, da Pelè a ...

Amichevole - Brasile-Croazia : Neymar in panchina : Domani ad Anfield, quindi a Liverpool, si gioca l’Amichevole Brasile-Croazia che segnerà il ritorno in campo di Neymar, a un centinaio di giorni dall’infortunio del 25 febbraio scorso nella sfida tra Psg e Marsiglia. Il ct della Selecao Tite ha spiegato che O Ney “entrerà in campo a inizio ripresa. Partirà dalla panchina, perché sta ancora recuperando dopo l’operazione (al piede destro n.d.r.). Non so chi gli lascerà il ...

Real - dal dominio all'estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...

Neymar convinto da Tuchel : resta al PSG - : Come riportato da As, Neymar ha deciso. Il brasiliano, al centro di mille voci di mercato, ha scelto di restare al PSG, convinto anche dal nuovo tecnico Tuchel. E' stimolato a fare una grande stagione,...

Il Real Madrid scatenato : non solo Neymar - nel mirino anche Mbappé : Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il brasiliano, che è sempre di interesse del Real Madrid, occupa una posizione al di sotto di Mbappé che era già nel mirino del Real Madrid la scorsa estate. ...

Mondiali 2018 - Neymar : 'Spero che sarà la mia Coppa' : Grazie a Dio, ho questa nuova possibilità di diventare campione del mondo con il mio paese, è un sogno che ho avuto da quando ero piccolo, questo è il mio obiettivo principale. Spero che sarà la mia ...

Calciomercato - Neymar : 'Real o Manchester United? Voglio pensare al Mondiale' : ROMA - ' Real o Manchester United? Tutti sanno quello che sono venuto a fare qui, quali sono i miei obiettivi. Ora Voglio pensare al Mondiale, non è il momento di parlare di mercato, sono già stufo '. ...

Il Manchester United sfida il Real per Neymar - pronti 230 mln : Il Manchester United emerge come rivale del Real Madrid nella lotta per acquisire il brasiliano Neymar dal Psg. Secondo il quotidiano ‘Mirror’, il club inglese avrebbe contattato l’entourage del giocatore e lo avrebbe informato di essere disposto ad offrire un ingaggio di 34 milioni di euro al giocatore, quelli attualmente pagati dal Psg. Lo United inoltre avrebbe preparato un’offerta da circa 230 milioni di euro per il ...

Bartomeu : 'Griezmann? Può essere. Messi non andrà via. Neymar faccia ciò che vuole' : ROMA - ' La stagione merita un bel 9. Se fossimo andati più avanti in Champions ci sarebbe stato spazio anche per la lode ma siamo molto contenti del doblete, di come abbiamo giocato e speriamo di ...

Inter - l'agente di Rafinha incontra il Barcellona che intanto punta il nuovo Neymar : Secondo il quotidiano catalano 'Sport', il giocatore sarebbe felice di rimanere all' Inter ma ad oggi resta di proprietà del Barca , con cui ha un contratto fino al 2020. L'obbligo di riscatto ...

Che successo per il Neymar Jr's Five : ... quello maschile e quello femminile, che andranno in Brasile il 21 luglio presso l'Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande , San Paolo, per sfidare ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo ...