Neonata sepolta viva per 7 ore | poi il miracolo | il video choc Attenzione | queste

(Di domenica 10 giugno 2018) Dal Brasile arriva una storia agghiacciante e che in poco tempo ha fatto il giro del mondo per la sua assurdità. Avvisiamo subito che le immagini contenute nelche vi proponiamo sono molto forti e potrebbero urtare la sensibilità dei più. È accaduto che una ragazza di 15 anni sia rimasta incinta. Molto probabilmente non voleva assolutamente portare avanti questa gravidanza, quindi al momento della nascita ha preso una decisione tremenda: ha sepolto la figlia appena nata.Fortunatamente la piccola è sopravvissuta dopo sette ore passate sotto terra. Le immagini riprendono l’incredibile salvataggio da parte degli agenti intervenuti dopo una segnalazione anonima. Laè stata ricoverata in ospedale ed è in condizioni stabili. La mamma ha riferito alla polizia che pensava che la piccola fosse nata morta ed è stata rilasciata dopo ...