Neo Geo Mini Ufficiale | Ecco Tutti i Giochi Inclusi

Neo Geo Mini : SNK svela la data dell'evento di presentazione : La passione per il retrogaming, negli ultimi anni, ha visto una fortissima crescita dovuta, soprattutto, alle famosi riedizioni Mini delle storiche console di Nintendo, Mini NES e Mini SNES.Altre compagnie hanno intrapreso questo tipo di percorso, anche se con le dovute differenze. Ad esempio, poco tempo fa SNK ha annunciato ufficialmente il suo Neo Geo Mini, la retro console che celebra il 40° anniversario dell'azienda.SNK, comunicò anche un ...

SNK svelerà maggiori informazioni su Neo Geo Mini a inizio giugno : Come probabilmente saprete, SNK ha ufficialmente svelato il suo Neo Geo Mini pochi giorni fa, condividendo anche qualche immagine della retro console. Il "nuovo" hardware in versione Mini rientra nei festeggiamenti del 40° anniversario della compagnia ma, fino ad ora, non abbiamo ottenuto moltissime informazioni.Ebbene, sembra che le cose cambieranno a breve. Infatti, come riporta Gematsu, SNK ospiterà un evento di presentazione per Neo Geo Mini ...

Neo Geo Mini - la mitica console SNK torna in versione portatile : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T12:46:42+00:00 ROMA – SNK ha annunciato ufficialmente NEO GEO Mini, la riedizione portatile della popolare console anni 90.Con un display da 3,5 pollici, il dispositivo consentirà di giocare ovunque, senza necessità di collegarsi a un televisore o monitor, adattandosi al palmo di una mano.La console includerà 40 titoli originali del sistema […] L'articolo NEO GEO Mini, la mitica console SNK torna in ...

SNK annuncia ufficialmente Neo Geo Mini : SNK ha annunciato ufficialmente Neo Geo Mini, la nuova retro console che l'editore stesso ha preannunciato qualche giorno fa per celebrare il suo 40° anniversario.Neo Geo Mini include quaranta capolavori dell'era Neo Geo. Ha la forma che ricorda molto da vicino i famosi cabinati ed è dotato di un display a cristalli liquidi da 3,5 pollici. Questo significa che potrete godervi i giochi senza la necessità di collegarlo a un televisore o un ...

Un corposo leak svela i dettagli dell'SNK Neo Geo Mini - un vero e proprio cabinato in miniatura : Il celebre produttore di hardware e software giapponese SNK aveva presentato ad aprile con un teaser una nuova console Mini dedicata al Neo Geo, la storica macchina dell'azienda che festeggia quest'anno il suo quarantesimo anniversario. Il teaser non offriva molte informazioni riguardo l'apparecchio, e SNK non ha da allora soddisfatto la curiosità degli appassionati di retro gaming svelando maggiori dettagli sulla console.A raccontare tutto ...

Il nuovo Neo Geo Mini è un cabinato in miniatura : Come annunciato qualche giorno fa il Neo Geo Mini sta per essere ufficialmente presentato da Snk, ma a quanto pare un youtuber è riuscito ad avere alcune informazioni in anteprima. Come suggerito dalle prime immagini il Neo Geo Mini avrà la forma di un piccolo cabinato che potremo appoggiare sul tavolo, al suo interno ci saranno 40 giochi, tra cu tutti i Metal Slug e cinque capitoli di King of Fighters più alcuni titoli storici come Fatal Fury ...

Il videogame vintage dilaga : tornano anche Mega Drive e Neo Geo : (Foto: Sega) anche quando di parla di videogiochi la nostalgia dei decenni passati continua a mietere vittime. Dopo le riedizioni ufficiali di Nintendo, Super Nintendo e Commodore 64 finite sul mercato nei mesi scorsi, sembra infatti che altre due macchine da gioco a dir poco leggendarie stiano per tornare sugli scaffali in versioni rivedute e a dimensioni ridotte per venire incontro al mercato dei giorni nostri: si tratta del vecchio Sega Mega ...