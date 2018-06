Nel tardo pomeriggio vertice Conte-Di Maio-Salvini

Sterling continua a far parlare di sé : torna in ritardo Nel ritiro dell'Inghilterra - Southgate lo perdona : Sempre Raheem Sterling, ancora Raheem Sterling. Al centro dell'attenzione dei media l'attaccante della Nazionale inglese, che continua a far parlare di sé dopo le pesantissime polemiche relative al ...

Lilli Gruber contro Jean-Claude Juncker dopo gli insulti all'Italia : 'Nel tardo pomeriggio sale il tasso alcolemico?' : Frasi che hanno scatenato una reazione compatta di tutta la nostra classe politica. E non solo. Una durissima replica è arrivata anche da Lilli Gruber nel corso di Otto e Mezzo . Commentando le ...

Acque reflue - Corte di giustizia Ue multa l’Italia : 25 milioni di euro subito e altri 30 ogni 6 mesi di ritardo Nell’adeguamento : Venticinque milioni di euro subito, più altri 30 ogni sei mesi di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti o sistemi di trattamento delle Acque reflue. Costano care le Acque fognarie all’Italia, per la seconda volta dal 2012. La Corte di giustizia Ue ha imposto una maxi-multa fortettaria facendo notare che a distanza di anni dalla prima sentenza, il numero degli agglomerati non conformi si è ridotto ...

Crollo del tetto all'Iti - l'ingegner Pignoloni cancella l'ipotesi infiltrazioni : "Travi e muro perimetrale asciutti". Nel tardo pomeriggio ... : Cominciano ad emergere i primi risultati dei sopralluoghi che Vigili del Fuoco e tecnici della Provincia di Fermo hanno tenuto in mattinata presso la sede del triennio dell'Iti Montani, dove intorno ...

San Gottardo : weekend lungo Nella norma sul fronte delle code : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ma Nell'intelligenza artificiale l'Europa è in ritardo : In sostanza, si sfruttano i dati esistenti per creare modelli che spieghino alcuni aspetti del mondo reale e possano essere utilizzati per effettuare previsioni e prendere decisioni. Lo sviluppo di ...

Roma - minimarket : nuove regole ma in ritardo. Più 13% Nel 2017 : Più tredici per cento nel 2017, con un incremento percentuale a due cifre che va avanti da diversi anni. Il boom dei minimarket per le strade di Roma è sotto gli occhi di tutti, e le cifre lo ...

Boom dei progetti blockchain Nel 2017 - +73% - . Ma l'Italia è in ritardo : Il 2017 ha visto una crescita del 73% di progetti basati sulla tecnologia blockchain e un aumento del 273% degli annunci riguardanti nuove applicazioni di questo sistema. In totale, da gennaio 2016 a ...

In ritardo con gli esami - studentessa si toglie la vita a Napoli Nel giorno della laurea : In ritardo con gli esami, studentessa si toglie la vita a Napoli nel giorno della laurea La ragazza, originaria di Sesto Campano nel Molise, è salita sul tetto di un edificio per poi lanciarsi nel vuoto Continua a leggere

Nessun ritardo Nel rilascio delle concessioni - assolto il dirigente comunale : LECCE - Si è concluso con un'assoluzione il processo penale a carico dell' ingegnere Piero Formoso , già dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del demanio del Comune di Nardò negli anni 2014 e ...