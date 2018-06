Nei nostri porti altri 800 migranti

Migranti - Salvini : "Ong? No a vice scafisti Nei nostri porti" : LaPresse, "Gli Stati devono tornare a essere Stati e i vice scafisti non devono poter attraccare nei porti italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del ruolo delle Ong ...

Greenpeace : nasce Plastic Radar - un’iniziativa per segnalare i rifiuti in plastica Nei nostri mari [VIDEO] : Greenpeace lancia oggi Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in Plastica sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari italiani. È possibile partecipare all’iniziativa utilizzando la più comune applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp, inviando le segnalazioni al numero di Greenpeace +39 342 3711267. Attraverso il sito PlasticRadar.Greenpeace.it sarà possibile consultare i risultati e ...

“Il suo nome non è Nei nostri registri”. Il giallo degli studi di Conte alla New York University : «Una persona con quel nome (Giuseppe Conte, ndr) non appare nei nostri registri, né come studente né come membro della facoltà». A dirlo al quotidiano New York Times è una portavoce della New York University. L’università è tra quelle indicate nel curriculum dal professor Giuseppe Conte, il premier proposto da Lega e M5S al Colle. ...

Native e aliene : la mappa delle meduse Nei nostri mari : Riconoscerle per evitarle. Sono soprattutto le meduse tropicali e sub tropicali che hanno invaso i nostri mari quelle da cui tenersi lontani perche’ velenosissime, tanto da poter causare la morte. Le “nostrane” sono in prevalenza urticanti o innocue. Ecco una mappa – fornita dalla biologa marina Angela Santucci dell’Ismar-Cnr – della presenza delle varie meduse nei nostri mari e qualche dettaglio per ...

Migranti - Ungheria e Polonia unite : 'Decidiamo noi e non la Ue chi entra Nei nostri Paesi' : Orban e Morawiecki hanno inoltre concordato le loro posizioni sul prossimo budget dellàUe, ovvero in difesa della politica agraria della Ue nonché i fondi di coesione. 'Vogliamo una Europa forte. La ...

1° Maggio - Coldiretti Puglia : boom turisti Nei nostri borghi : Il turismo enogastronomico 'è il vero traino dell'economia turistica pugliese - sottolinea Coldiretti Puglia - caratterizzato da 5 milioni di ulivi pluricentenari, 276 prodotti riconosciuti ...

Frizzi - il ricordo dei colleghi : "Sempre Nei nostri cuori" : passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi. I colleghi che hanno lavorato con lui all'interno dello studio dell'Eredità hanno deciso di ricordare il conduttore con un necrologio pubblicato sul ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta Nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Polizia : questore Palermo - non è più tempo di nasconderci Nei nostri palazzi : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Non è più tempo per noi come Polizia di Stato arroccarci sulle nostre posizioni, di nasconderci nei nostri palazzi, di guardare dal'alto. E' il tempo del dialogo, della mediazione, dell'ascolto, per lenire le sofferenze, per placare le tensioni sociali, per mettere a

Parlano i tre ragazzini che hanno salvato un'anziana dalle fiamme : "Vogliamo dare l'esempio ai nostri coetaNei" : A Guspini in Sardegna Renato, Rodolfo e Lorenzo hanno soccorso una donna bloccata nella sua abitazione invasa dal fumo. Un gesto ammirevole che però, come loro...