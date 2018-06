NBA – Un finale da… flop | gara-4 è stata la partita con il più basso indice di ascolti

VIDEO / Cleveland Golden State (risultato finale 85-108) : MVP Durant - highlights gara-4 Finali NBA : VIDEO Cleveland Golden State risultato finale 85-108. Titolo ai Warriors, highlights di gara-4 delle Finali NBA 2018. Durant MVP, Curry 37 punti, LeBron non basta.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:25:00 GMT)

Video / Cleveland Golden State (risultato finale 85-108) : highlights gara-4 Finali NBA - titolo ai Warriors! : Video Cleveland Golden State risultato finale 85-108. titolo ai Warriors, highlights di gara-4 delle Finali NBA 2018. Durant MVP, Curry 37 punti, LeBron non basta.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:25:00 GMT)

NBA Finals : Isaiah Thomas e la provocazione ai Cavs : 'Travolto come loro in finale' : Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Isaiah Thomas si è sottoposto assieme all'omonimo campione del passato NBA , la ragione per cui porta quel nome di battesimo, dopo una scommessa persa da suo padre ...

NBA Finals - la lega ammette due errori arbitrali contro i Cavs nel finale di gara-1 : gara-1 tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers sarà anche finita da ormai più di 24 ore, ma lo strascico di quanto successo non si è ancora concluso. Ad aggiungere ulteriori spunti di ...

NBA Finals – Tensione nel finale di gara-1! Draymond Green provoca - Tristan Thompson gli tira la palla in faccia : è rissa [VIDEO] : Momenti di Tensione nei secondi finali di gara-1 fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: Thompson e Green vengono alle mani Attimi di grande Tensione nei secondi finali di gara-1 delle Finals NBA. Dopo un pazzesco finale dei tempi regolamentari, deciso da un errore di J.R. Smith sul 107 pari, la partita si è decisa all’overtime. Nei supplementari gli Warriors hanno avuto la meglio, chiudendo sul 124-114. Nei secondi finali ...

A quota 50 in finale NBA : LeBron James solo il sesto giocatore a riuscirci : La prestazione di gara-1 contro Golden State entra di diritto nella storia: solo altri cinque giocatori sono stati capaci di segnare almeno 50 punti in una gara di finale NBA. Ecco chi sono, in ordine ...

NBA Finals : J.R. Smith si dimentica il punteggio nel finale - i social non perdonano : L'errore clamoroso di J.R. Smith nel finale di partita ha compromesso un probabile successo dei Cavaliers in gara-1, battuti poi dagli Warriors all'overtime. La disattenzione del giocatore dei Cavs è ...

NBA Finals : l'espulsione di Tristan Thompson e la rissa nel finale con Draymond Green : La frustrazione al termine di una partita così combattuta è un sentimento noto a chiunque, chiaro, evidente e che non necessita di particolari spiegazioni. Essere a un passo dall'impresa, vederla ...

NBA - Warriors-Cavs : la finale dei soliti noti : E allora la lega più spettacolare del mondo si gode l'ultimo capitolo della tetralogia: chi sarà il Signore degli Anelli lo sapremo, al più tardi nella notte tra il 17 e il 18 giugno. ANCORA TU Tutti ...

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “stessa Finale da 4 anni? Provate a batterci…” : Per il 4° anno consecutivo Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si scontreranno nelle Finals NBA: la risposta di LeBron alla ‘monotonia’ della Finale chiude la bocca ai critici Grazie alle rispettive vittorie su Rockets e Celtics, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers si scontreranno alle Finals NBA per il 4° anno consecutivo. Un vero e proprio record nella storia dell’NBA che certifica il dominio delle due ...

Playoff NBA - Curry e Durant trascinano i Warriors in finale : Dopo aver chiuso il primo tempo a -15, i californiani hanno ribaltato la situazione nel terzo quarto con un 33-15 ispirato da Steph Curry , 27 punti, e Kevin Durant , 34 punti,

NBA - Golden State batte Houston e vola in finale con Cleveland : Saranno ancora Golden State e Cleveland a giocarsi il titolo Nba. I campioni in carica hanno infatti battuto 101-92 Houston nella decisiva gara7 della finale di Western Conference, spegnando per l'...

NBA - GOLDEN STATE VOLA IN FINALE CONTRO CLEVELAND / Curry vs LeBron - atto quarto : mai nessuno nella storia : GOLDEN STATE si qualifica per la quarta volta consecutiva alle finals di Nba CONTRO CLEVELAND. Giovedì notte primo atto di una FINALE diventata ormai un classico(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:25:00 GMT)

NBA 2018 - Golden State-Cleveland - la finale è sempre LeBron contro la squadra più forte del mondo : Gli altri ci provano Golden State e Cleveland vincono. La brutale sintesi della moderna NBA è tutta qui, nell’incrocio finale tra due franchigie che si giocheranno il titolo per il quarto anno consecutivo. Dopo l’immarcabile LeBron James, che ha trascinato i Cavaliers alla conquista della Eastern Conference violando 87-79 in gara 7 di finale il TD Garden di una Boston destinata a tornare in cima all’Est già dal prossimo anno (Tatum è il ...