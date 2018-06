Nave con 630 migranti | scontro sull’approdo Malta | non ci compete Salvini

Salvini chiude i porti italiani alla Nave Aquarius con 629 migranti a bordo : Il titolare del Viminale ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi per comunicare che il porto della Valletta è… L'articolo Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 migranti a bordo proviene da Essere-Informati.it.

Nave con 630 migranti in mare - scontro Salvini- Malta sull’approdo. Il leghista : “Chiudiamo i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi - Nave Aquarius con 600 a bordo attracchi a Malta : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata all'attracco e si sta ...

Migranti - braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La Nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi - Nave Aquarius con 600 a bordo attracchi a Malta : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata...

Migranti - svolta di Salvini : porti italiani chiusi - stop a Nave con 600 persone : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata...

Reggio Calabria - sbarca Nave Ong con 232 migranti : Primo sbarco di migranti dopo l'insediamento del nuovo governo: è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una ong tedesca con bandiera olandese con a bordo 232 migranti soccorsi ...

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...

Migranti - svolta di Salvini : porti italiani chiusi - stop a Nave con 600 persone : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata...

Reggio Calabria - giunta nel porto la Nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata : Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata proviene da NewsGo.

Migranti - da Salvini ultimatum a Malta : deve accogliere la Nave Aquarius con 629 migranti - in Italia porti chiusi : ultimatum a Malta da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi, chiedendo di far approdare a La Valletta la nave Aquarius con 629 migranti a bordo essendo quello il “porto più sicuro“. L’Aquarius non è stata infatti autorizzata ad approdare in Italia: i porti sono chiusi. L’imbarcazione di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, ha partecipato a sei ...

Nave Aquarius in attesa nel Mediterraneo con 630 a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Una lettera urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valletta la Nave Aquarius con 629 migranti a bordo soccorsi nella notte, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, essendo quello il «porto più sicuro». L’Aquarius, unica ong al momento presen...

Migranti - svolta di Salvini : «Porti italiani chiusi». Stop a una Nave con 600 persone : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo proveniente dal Nord Africa è in rotta ...

A Genova il varo del gigante dei mari : viaggio sulla più grande Nave da crociera con cinema - piscine e spa. Salpate a bordo : Si tratta della più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. Si chiama Msc Seaview e ospita 5.331 persone, più 1.413 unità dell’equipaggio. Al suo interno ci sono piscine, aree relax, piste da bowling, sale da gioco, un cinema e un’area per i concerti. Il varo del “gigante dei mari” è stato fatto a Genova. L'articolo A Genova il varo del gigante dei mari: viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema, ...