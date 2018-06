Migranti - svolta di Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una Nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo proveniente dal Nord Africa...

Salvini chiude i porti italiani dopo un nuovo scontro con Malta su una Nave di migranti : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani chiedendo a Malta di farsi carico delle operazioni. La nave è in queste ore in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. "Tra poche ore transiterà per le acque di Malta. Se l’isola-Stato non ...

Perché chiudere i porti italiani a una Nave con 629 migranti è una scelta sbagliata : Salvini e Toninelli hanno deciso che l'Italia non fornirà destinazioni di approdo alternative nel caso in cui Malta non accetterà di accogliere la nave Aquarius, con a bordo 629 migranti. In poche parole, l'Italia chiuderà i suoi porti alla ONG che ha soccorso i migranti, peraltro con l'aiuto della Guardia Costiera italiana. Toccherebbe a Malta? Probabilmente sì, ma la questione conta relativamente.Continua a leggere

Nave con 630 migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : “Chiudiamo i porti” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Migranti - braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La Nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Reggio Calabria - sbarca Nave Ong con 232 migranti : Primo sbarco di migranti dopo l'insediamento del nuovo governo: è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una ong tedesca con bandiera olandese con a bordo 232 migranti soccorsi ...