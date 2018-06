Nave con 630 migranti in mare | scontro Salvini- Malta sull’approdo Il leghista

Migranti - braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La Nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

