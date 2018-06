Nave Aquarius | una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla Nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Caso Nave Aquarius - Conte : “Inviati medici per soccorrere i migranti” : Il premier Conte durante il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio assicura: "E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell' Aquarius ".Continua a leggere

Aquarius - il sindaco di Messina : 'Esterrefatti da Salvini - prima vengono i diritti dell'uomo. La Nave attracchi qui' : Dura presa posizione dell'amministrazione comunale di Messina , porto nel quale è diretta la nave ' Aquarius ' di Medici senza Frontiere con a bordo 629 migranti , tra i quali 123 minori non ...

Salvini chiude i porti : «La Nave Aquarius attracchi a La Valletta». Conte : Malta non garantisce soccorsi : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....