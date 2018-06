Nava | romanzo a Napoli tra esoterismo e camorra

ilmattino

: RT @massimonava50: Cosi Roberta Scorranese sul mio romanzo. La recensione è eccellente. Per condividere giudizi non resta che comprarlo, in… - PulitiElena : RT @massimonava50: Cosi Roberta Scorranese sul mio romanzo. La recensione è eccellente. Per condividere giudizi non resta che comprarlo, in… - massimonava50 : Cosi Roberta Scorranese sul mio romanzo. La recensione è eccellente. Per condividere giudizi non resta che comprarl… - massimonava50 : Vi aspetto, per una grande serata, con una grande attrice, un grande direttore e, se lo direte voi, un grande roman… -

(Di domenica 10 giugno 2018) La cronaca soccorre: 'So', gli dice, 'di uno peggiore di me che si è fatto seppellire in chiesa. Un bastardo che ha rapito una ragazza che non si è più trovata. Adesso riposa in una basilica di Roma, ...